Prepara cinta para streaming

Scarlett Johansson debuta en la televisión con el personaje de Bride, en la nueva serie de AppleTV: La novia de Frankenstein, en la que participa como productora y protagonista.

Por el momento, Johansson es el único miembro del reparto confirmado de la serie. Bride es uno de los proyectos que forma parte del acuerdo entre Apple y A24, que también incluye On the Rocks, de Sofia Coppola, y The Sky Is Everywhere con Cherry Jones.

"Bride, sigue a una mujer creada para ser la esposa ideal, la singular obsesión de un brillante empresario. Cuando rechaza a su creador, se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo. Es en el camino que encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación", reza la sinopsis.

"Estoy nerviosa por debutar en la TV... es mi primer trabajo, pero daré lo mejor para sacar adelante el proyecto", ha dicho la actriz. Bride será dirigida por el chileno Sebastián Lelio.

Medios estadounidenses señalaron hoy que, junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, Lelio escribirá el guion de esta cinta inspirada en las historias de Frankenstein (guarda paralelismos con la película Bride of Frankenstein, 1935) y que girará en torno a una mujer creada para ser la esposa ideal.

"Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastián y yo estamos extremadamente emocionados de liberar a esta clásica antiheroína y de resucitar su historia para reflejar los cambios que vemos hoy en día", apuntó Johansson en un comunicado. Lelio ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa (apartado ahora conocido como mejor película internacional) con Una mujer fantástica (2017), aclamada cinta que encabezó su compatriota Daniela Vega.