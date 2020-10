López Obrador niega compromisos con EUA

Durante el segundo día de su gira por Coahuila, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el aumento en la producción de energía y reiteró de manera enérgica el rescate tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una visita técnica que realizó a la termoeléctrica "José López Portillo".

Durante su discurso, el presidente López Obrador respondió a un documento firmado por legisladores norteamericanos donde se dicen preocupados de la política energética que se aplica en México, y fue contundente al manifestar que en materia de la política energética de este país no se tiene suscrito ningún acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, ni Canadá.

"Quiero informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado, a pesar de que el Gobierno anterior ya había aceptado acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia, nosotros, todavía en ese entonces en mi carácter de presidente electo me inconformé y se detuvieron las negociaciones".

"Fue hasta que se aceptó que quitaran todos esos compromisos que estaba haciendo el Gobierno anterior en el nuevo tratado, cuando se reiniciaron las negociaciones", explicó López Obrador.

El presidente puntualizó que en el capítulo de energía sólo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto, soberano de México, para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución.

Señaló que hace 20 años la CFE producía toda la energía eléctrica del país, pero tras la reforma a una Ley Secundaria en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, comenzó la privatización de la industria eléctrica y actualmente, el 50 por ciento de la energía que consumimos se compra a precios elevados a empresas particulares nacionales y extranjeras.

"Y aquí está el ejemplo, ocho grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabajen uno. Siete parados, porque no le autorizan de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en periodo neoliberal producir ni a esta planta ni a las otras plantas a toda su capacidad", explicó el mandatario federal en Coahuila.

Señaló que lo mismo pasa con las hidroeléctricas, que están subutilizadas, pues tienen capacidad para producir pero no tienen autorización para despachar, para subir la energía eléctrica que produce la CFE porque se protege a las plantas particulares, pues utilizaron otro sofisma: las energías limpias.

López Obrador señaló que las energías limpias, en efecto no contaminan, pero están subsidiadas, produzcan o no produzcan, la CFE con presupuesto público les tienen que comprar la energía eléctrica, dando a conocer que se aumentará el despacho, sin violar la ley, púes se procurará que no estén subutilizadas estas plantas.