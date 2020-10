Nicole Kidman tiene un nuevo reto en la pantalla chica

Ya sea que se desempeñe como actriz, productora o ambas, Nicole Kidman siempre siente cierta ansiedad o presión cuando llega a sus manos un nuevo proyecto, comparte en entrevista.

Con una carrera que comenzó a principios de la década de los 80, la australiana se dice muy afortunada de que actualmente pueda moverse en esas dos áreas.

"No produzco todo (sus trabajos) pero a veces tengo que hacerlo; es un territorio nuevo para mí, pero es muy emocionante realmente porque es algo que no sabía que iba a ser parte de mi camino artístico", dice.

"Puedo llevarle muchas de las cosas que he aprendido y crear oportunidades para las mujeres, para directoras, estoy comprometida con esa parte y es emocionante poder hacerlo", explica.

Kidman estrena hoy, a las 22:00 horas por HBO y HBO GO, la miniserie The undoing, que coprotagoniza junto al británico Hugh Grant y donde es productora ejecutiva.

"Quién sabe cuánto va a durar, pero definitivamente no hay un día en el que no piense: 'oh, por Dios, soy muy afortunada de estar en esta posición y ser capaz de compartir esto y ayudar a otra gente, ya sea al sólo cubrirlo o ser un soporte artístico", reconoce.

Debido a la pandemia, la miniserie llega a la pantalla con un retraso de meses; aunque el mundo y específicamente la ciudad en la que se desarrolla han cambiado, Kidman señala que al ser una historia sobre un matrimonio, la confianza y la pregunta de si realmente conocemos a la persona con la que vivimos traspasa el tiempo.

Dirigida por Susanne Bier y creada por el ganador del Emmy David E. Kelley, el drama de seis episodios está basado en la novela de Jean Hanff Korelitz, You should have known, que sigue a una pareja (Grant y Kidman) cuya vida cambia tras una muerte que está relacionada con ellos. Ella es una terapeuta exitosa y él un médico, quienes viven junto a su hijo en Nueva York.

Para Kidman, lo que más disfrutó fue trabajar con la directora, pero además compartir pantalla con un elenco de diversas nacionalidades como el canadiense Donald Sutherland y el venezolano Edgar Ramírez, pues precisamente la ciudad en que se desarrolla la historia es muy cosmopolita.

"Al ser tan internacional, Susanne fue capaz de conocer a todos esto actores de alrededor del mundo y decir qué era lo que quería. Unió un elenco muy internacional, lo cual creo que es muy atractivo", comenta.

"Nueva York está llena de muchas nacionalidades, no está definida por una identidad en particular, a cualquier lugar en el que veas hay gente de todos lados que se llaman a sí mismos neoyorquinos y amo eso. La ciudad en sí misma tiene sus propias características", agrega la actriz de 53 años.

En el primer episodio de la miniserie, una de las escenas entre Kidman y la italiana Matilda De Angelis incluye un desnudo de ésta última. Al respecto, Kidman señaló que cuando le han tocado escenas de ese tipo -como con el director Stanley Kubrick en Ojos bien cerrados y con el también cineasta Yorgos Lanthimos en El sacrificio del ciervo sagrado- siempre han sido justificadas porque ayudan a contar la historia, cosa que también sucedió en The undoing.

"Esto fue dirigido por una mujer europea, así que su sensibilidad es probablemente diferente a la de otra persona, pero definitivamente debía ser así, hay una razón para ello, su personaje estaba usando la sexualidad para hacer al mío responder de una forma en particular", detalla.

Como una mujer que ha hecho un número de escenas explícitas con diferentes directores, dice, siempre ha sido acerca de la historia para ella.

"Siempre me he preguntado '¿esto va a contar la historia en la forma en que es posible?' Y además, porque es una mujer, hicimos el set increíblemente respetuoso y seguro, a nadie se le pidió hacer nada que no quisiera o tuviera que hacer. Había estas increíbles fronteras, respeto y seguridad".