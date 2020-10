Acereros y Titanes exponen su invicto

- Si el hecho de mantener el paso perfecto en la actual temporada no es suficiente, Titanes y Acereros tienen otro incentivo para salir por la victoria hoy: La historia.

Pittsburgh (5-0) y Tennessee (5-0) protagonizarán apenas el sexto juego en la era del Super Bowl entre dos equipos con récord invicto después de, al menos, seis semanas. El ganador de los cinco duelos previos de este tipo ha llegado hasta el Super Bowl.

Pensar que esa tendencia prevalecerá podría parecer apresurado, pero no descabellado.

Programado originalmente para la semana 3 y aplazado por el brote de COVID-19 en varios jugadores los Titanes, promete un choque de fuerzas entre dos conjuntos que han transitado rutas distintas durante su marcha perfecta.

"Son la clase de partidos por lo que uno se desvive", declaró el linebacker de los Titanes Rashaan Evans.

Tennessee llega al cotejo armado con la segunda mejor ofensiva de la NFL (32,8 puntos por encuentro) y con el líder en yardas por tierra en Derrick Henry (588 yardas y seis anotaciones). Un equipo que en su victoria de la semana pasada ante Houston se convirtió en el primero en la historia de la liga con un quarterback (Ryan Tannehill) de al menos 350 yardas y un corredor con 200 yardas en un solo encuentro.

Pittsburgh aspira a contrarrestar todo ese potencial ofensivo con la segunda mejor defensiva de la NFL (285,2 yardas por encuentro) y la segunda mejor contra la carrera, un grupo que ha permitido 75 yardas terrestres o menos en tres de sus cinco juegos en la campaña. Con dos intercepciones y cuatro capturas de mariscal la semana pasada ante Cleveland, los Acereros se convirtieron en el segundo equipo en la historia con al menos tres capturas y una intercepción en cada uno de sus primeros cinco juegos de la temporada, uniéndose a los Gigantes de 1985.

Robar balones no será sencillo para la defensiva de Pittsburgh ante un equipo que apenas tiene tres pérdidas en lo que va de temporada, segunda menor cifra en la NFL, dos de ellas intercepciones de Tannehill. Presionar al pasador podría ser otra historia, los Acereros encabezan la liga con 24 capturas y Tennessee no contará con el tackle izquierdo Taylor Lewan, quien salió con una lesión en la rodilla la semana anterior y está fuera el resto del calendario.

En su juego más reciente, los Raiders le quitaron el invicto de manera sorpresiva a los campeones Jefes y, como recompensa, recibieron su semana de descanso. Tal vez les resulte contraproducente.

El equipo envió el miércoles a sus cinco linieros ofensivos titulares a casa como parte del rastreo de contactos después de que el tackle Trent Brown fue colocado en la lista de reservas por COVID-19 tras dar positivo. Eso podría ser un problema mayúsculo en cualquier otra semana y particularmente preocupante de cara al duelo ante los Bucaneros.

Al quitarle el invicto a Green Bay la semana pasada, Tampa Bay no dio respiro a Aaron Rodgers y, en general, generó 12 presiones sobre el quarterback de los Empacadores para frenar a la ofensiva más peligrosa de la NFL hasta ese momento.

Si Las Vegas llega con más ausencias en la línea ofensiva además de la de Brown, el equipo estaría en problemas, no solo para proteger al quarterback Derek Carr, sino también para generar espacios por tierra para el corredor Josh Jacobs, la dupla que ha llevado a los Raiders a contar con la sexta mejor ofensiva de la liga, con al menos 34 puntos en cada uno de sus tres triunfos de este año.

De igual forma, la ofensiva que comanda Tom Brady en Tampa Bay ha mostrado dos caras, al promediar casi 34 puntos en cada uno de sus cuatro triunfos, por apenas 21 en sus dos derrotas. Dos de esos triunfos han sido ante rivales del Oeste de la Conferencia Americana, en los que Brady acumula 8 pases de touchdown por apenas una intercepción.

En otros partidos que destacan en la jornada, los Jefes de Kansas City buscarán su sexta victoria de la temporada cuando visiten a los Broncos de Denver, en un clásico de la División Oeste de la Conferencia Americana, mientras que los Halcones Marinos de Seattle buscarán conservar su invicto cuando visiten a los Cardenales de Arizona, también un duelo divisional, pero de la Conferencia Nacional.

32.8 PUNTOS por juego han anotado los Titanes esta campaña, es al segunda mejor ofensiva.

Programación semana 7