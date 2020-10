Selena Gomez y Timothée Chalamet emocionan a fans con videollamada

Durante la transmisión, se pudo ver al actor de la nueva versión de Dune esperando en la fila para votar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York mientras conversaba con Selena quien aparece recostada en una cama.

La cantante de 28 años le preguntó al histrión sobre la participación de votantes en la Gran Manzana. Asimismo, ella reveló que realizó su voto a través de una boleta por correo ya que no puede ir en persona este año.

“Realmente espero que este tipo pierda… oh hombre. Creo que en Nueva York estamos a salvo, en cuanto a la victoria ”, dijo Timothee mientras hacía una referencia en contra del actual mandatario de los EUA y candidato a la reelección de la presidencia, Donald Trump.

"Me duele el estómago porque estoy nerviosa", respondió Selena.

.@SelenaGomez and @RealChalamet went live on Instagram to talk about the importance of voting in the 2020 US election. pic.twitter.com/Di9jeI4pKT