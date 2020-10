Anahí anuncia que RBD sacará nueva música

Tras 12 años de haberse despedido de los escenarios, RBD marcará su regreso con un concierto virtual el próximo 26 de diciembre, así como también con el lanzamiento de nueva música.

Así lo anunció la propia Anahí, quien aseguró que a finales de noviembre estrenarán nuevas canciones de la agrupación, a más de una década de no lanzar material musical.

Asimismo, la también actriz dijo que la banda está preparando diversas sorpresas para sus seguidores.

“Estamos todos organizándonos, obviamente Rebelde va a ser una sorpresa increíble que no se la imaginan, está padrísimo… les tenemos una nueva sorpresa a finales de noviembre: van a tener música nueva”, afirmó Anahí en una entrevista con Galilea Montijo para el programa Hoy.

La artista aprovechó para desmentir los rumores sobre su supuesta rivalidad con Dulce María y añadió que ella fue a quien más se le rogó su participación, después de que anunciara que no estará en su reencuentro.

“Les cuento algo, Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata, que ya hasta pena me daba al final porque veinte mensajes y notas de voz, porque mis audios duraban 3 minutos, tratando de ver cómo poderla convencer, cómo poderlo hacer, pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable... yo soy mamá”, contó.