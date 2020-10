¿Quiénes pueden viajar a los Estados Unidos durante la pandemia?

Viajar a los Estados Unidos puede tornarse difícil debido a la pandemia del coronavirus, que junto a México, acordaron extender por un mes más las restricciones del tránsito en la frontera terrestre.

Hasta el momento, se sabe que por lo menos hasta el día 21 de noviembre, estará restringido el paso por la frontera terrestre los viajeros que no demuestren que su viaje es esencial. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses residentes permanentes si pueden cruzar hacia Estados Unidos.

Las restricciones han generado dudas sobre quienes sí pueden viajar y quienes no.

Se tiene permitido viajar a los Estados Unidos en los siguientes casos:

Los mexicanos que cuenten con la visa turista (o cualquier otra) además de un pasaporte mexicano, tienen permitido entrar a ese país siempre cuando su entrada sea autorizada por un oficial de CBP en el aeropuerto o cruce de entrada.

La embajada de Estados Unidos en México no ha anunciado restricciones a los viajes por avión, incluso el embajador Chriopher Landu ha comentado varias veces en redes sociales que estos están permitidos, sin embargo, invita a no viajar si no es ricamente necesario, pues el riesgo de contagio es alto.

Es importante que llenes un documento antes de salir de cualquier aeropuerto mexicano, se trata del cuestionario de identificación de Factores de Riesgo en Viajeros, donde se pide que indiques si has tenido síntomas de COVID-19 o si has estado en contacto con un paciente enfermo.

En el avión te darán otro formulario que deberás llenar. Incluye también campos sobre síntomas, si estuviste en algún otro país en los 14 días previos o si tuviste contacto con enfermos.

Recuerda que es un oficial de CBP quien autoriza o niega su entrada, por lo que será mejor evitar el viaje si tienes síntomas de gripe.

Los viajes desde México a Estados Unidos por la frontera serán permitidos siempre cuando se trate de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o viajeros esenciales. Esos son:

1.-Para trabajar en el sector de la agricultura

2.-Para asistir a una institución educativa

3.-Para recibir tratamiento médico

4.-Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia

5.-rabajor involucrado en el comercio ransfronerizo

6.-Militares o diplomáticos que llevan operaciones a cabo

7.-Ciudadanos estadounidense o residentes permanentes que regresan

Todos ellos deberán solicitar su ingreso con visa y pasaporte vigente, así como una autorización oficial de aduanas.

No se tiene permitido ingresar a Estados Unidos en los siguientes casos

No puedes viajar si deseas hacerlo por auto o a pie, menos si no es con un motivo esencial. Es decidir, si desea ingresar por intenciones turísticas, visitar familiares o compras, se le negará.

Si deseas viajar por motivos turísticos, compras o visitas, debes hacerlo por avión o postergar tu viaje hasta que se levanten las restricciones.

Por medio de su página oficial, la embajada de Estados Unidos de México remarca que las personas que presenten síntomas respiratorios serán remitidas a las autoridades sanitarias. Además como recordatorio agregan que Estados Unidos no pagará el alojamiento u otros gastos ocurridos debido a interrupciones en los viajes al extranjero.