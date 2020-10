Aunque sea para nacos, yo seguiré cumbeando: Amandititita

"La cumbia es para nacos", es una de las expresiones que ha sufrido este género musical y que ha sido marginado por la sociedad, comenta Amandititita, al señalar que esa situación debería de cambiar ya.

"Es un gran trabajo el de estas personas que hacen una cumbia, hacen una música de calidad y han sido marginados, por mucho tiempo le ponían esos adjetivos terribles, de que la cumbia es corriente, naca, porque es popular", expresa a El Universal.

La cantante ha visto cómo compositores y buenos músicos han quedado marginados de la escena musical, sólo por dedicarse a hacer cumbias, comparte que ella misma tuvo dificultad de hacerlo al inicio de su carrera.

"Hace 11 años era complicado que una mujer cantara cumbias y luego con letras tan raras, con los años siento que he podido domesticar a la gente (risas) y que me respete porque yo voy a seguir 'cumbeándole' al mundo", dice.

"Hay un trabajo musical y letrístico en la cumbia muy complicado, la mayoría de los músicos que tocan cumbia, el primer compositor de mi primer disco yo nunca lo encontré, era un chico que hacía cumbias en un bar con su familia, él me vendió cada cumbia en 500 pesos, yo no sabía en aquel entonces que iba a grabar un disco y luego él se me desapareció, nunca lo encontré hay unas regalías para él", añade.

Para la cantante retratar la cotidianidad de la Ciudad de México en canciones no ha sido fácil y hacerlo en cumbia menos, pero enfatiza que no se rendirá y seguirá por ese camino que le gusta tanto, porque son sus raíces y las de muchos mexicanos que deberían de amar y no criticar.

"Me tocó vivir, en Ecatepec, en Neza, en zonas marginadas; yo he vivido en la ciudad y en toda he sentido mucha admiración, por lo que he visto cómo se han construyen los sonidos, de niña recuerdo el impacto del sonidero de como cerraban las calles para hacer la boda, el bautizo y aunque me tocó también mucho el rock, esa admiración de ver la gente bailando es lo que a la fecha me ha movido y ahí se mezclan mis dos fuentes, el rock y la cumbia que admiro mucho".

La cantautora promociona su más reciente sencillo Cumbiar al mundo, junto a Pato Machete, que está ya disponible en las plataformas digitales.

"Tenía ganas de seguir enfatizando en la cumbia, es un género favorito, para mí ha sido muy importante, creo que no he cambiado nada, pero he cumbiado un poco y quería hacer este homenaje a la cumbia, a todos los cumbieros de México", añade.