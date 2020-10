Ismael Hernández Deras da positivo a COVID-19

El exgobernador de Durango y hoy diputado federal y líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, dio positivo a COVID-19.

Fue el propio Hernández Deras quien informó a través de su cuenta de Facebook se mantendrá aislado por esta causa en los próximos días.

"Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #COVID19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando virtualmente, cumpliendo con mis responsabilidades en la Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión y la CNC Nacional", publicó el también exgobernador de Durango.

Hernández Deras participó hace dos días, en el marco de la discusión para el Presupuesto 2021, en una reunión con integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable con el fin de analizar una propuesta integral y justa para el sector agropecuario.

El líder nacional cenecista tiene una amplia trayectoria política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los últimos cargos que ha tenido son: Subsecretario de operación política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Delegado del CEN del PRI en San Luis Potosí, delegado del CEN del PRI en Puebla, delegado del CEN del PRI en estado de México, diputado federal y dirigente nacional de la CNC.