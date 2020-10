Revisarán a detalle informe de CDHEC sobre abusos de tránsitos de Torreón

Se cuenta con un plazo de 90 días para dar respuesta al informe especial de casos de abuso de autoridad de parte de la Dirección de Tránsito de Torreón, mismo que fue emitido la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).

Así lo detalló el titular de la corporación municipal, Alejandro Gutiérrez, quien dijo que existe "total apertura y transparencia" para revisar lo ocurrido en los 10 casos que se mencionan en el informe especial, así como de dar las respuestas correspondientes a la CDHEC y atender lo que sea necesario dentro de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

"Nosotros no vamos a esconder nada, nomás si queremos ser muy justos en lo que los recomiendan, nosotros estamos llevando, no puedo profundizar porque todavía se están llevando efectos jurídicos, pero todo lo que conlleva a hacer… Si el agente de tránsito cometió el error y merece una sanción, se hará la sanción, si el agente no la cometió o fue previamente (agredido), cambian las situaciones, no quiere decir que no tenga una sanción, porque el no tiene porque responder una agresión, se tiene que retirar y que otra instancia sea la encargada de llevar eso".

Gutiérrez Zamudio recordó los recientes casos de agresiones pero desde la ciudadanía a los elementos de Vialidad, uno de los cuales correspondió a un taxista tratando de arrollar a un agente frente a la vista de ciudadanos y otros elementos.

Llamó a los conductores a que se busque en todo momento el respeto entre las partes, además de que se tomen en cuenta los canales adecuados para exponer inconformidades o quejas en contra de agentes que no actúen de forma correcta.

"Desde un principio tenemos la campaña de 'Yo Respeto', la ciudadanía tiene que comprender que no es respetar a un oficial, es respetar a la autoridad, si nos equivocamos hay medios por los cuales desahogar los hechos, vámonos por ahí, lo único que pasa y yo la tengo muy fácil, yo tengo alrededor de 300 elementos que educar, no educar, señalar las políticas que tenemos que llevar, lo difícil es hasta ustedes los medios, por medio de ustedes, fortalecer ese respeto de la ciudadanía hacia la autoridad en general".

