Aumentarán vigilancia en clubes deportivos de Torreón

"Quedaron apercibidos", afirmó el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, sobre los clubes deportivos privados que mantienen la realizaciones de torneos y eventos diversos pese al repunte de los contagios de COVID-19 en la ciudad, señaló que están siendo vigilados con mayor "detalle" para evitar que dentro de esos sitios se registren omisiones sanitarias.

El funcionario afirmó que no se trata de espacios en los que se puedan tener sus propias reglas o protocolos, por lo que deben de estar avisando de manera permanente cuando vayan a llevar a cabo una actividad, además de someterse a las normas que ha dictado el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, de lo contrario correrán la misma suerte que otros giros que no están respetando las determinaciones oficiales, podrían sufrir sanciones económicas diversas o incluso ser clausurados en caso de persistir.

"Mira quedaron apercibidos todos y cada uno (clubes privados), independientemente que sean clubs deportivos privados, la autoridad tiene acceso a ellos, en ese sentido tienen que estar avisando de este tipo de justas deportivas que atraen a mucha gente, tienen que respetar el cupo que se les permitió, el cupo es del 30 por ciento en relación a la capacidad que tengan establecida, por otra parte también en el pádel se estableció que únicamente pueden entrar familiares y en obvias razones los entrenadores, el equipo que traen ellos para participar, pero al final del día ya saben perfectamente lo que tienen que hacer", mencionó.

Sergio Lara Galván advirtió que en caso de que durante esos torneos no se acaten las reglas sanitarias que se les han dado, se procederán entonces a las sanciones de forma inmediata, aunque señaló que el objetivo principal no es el de "perseguir y castigar" a los diversos integrantes de la sociedad, sino de que la ciudadanía pueda entrar en razón y se eviten las confrontaciones en la medida de lo posible, logrando así los resultados que se buscan en materia de salud y la llamada "nueva normalidad" sea más segura para todas las partes.

"Más allá de estar sancionando, lo que tenemos que hacer es entrar en razón, como lo hemos venido diciendo siempre, no ha terminado la pandemia, no es un ciclo que se haya cerrado, no hay cura para el virus y si no entendemos, pues los próximos meses la vamos a estar pasando muy mal, entonces el llamado es ese", indicó el funcionario municipal, quien reiteró el llamado a la población en general para que se mantengan los cuidados necesarios en el marco del actual repunte de COVID-19.