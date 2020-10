El festejo ahora es agradecimiento

"Yo creo que en esta ocasión el festejo en el Día del Médico es de agradecimiento por que tenemos vida, que estamos aquí y no como otros compañeros", son las palabras de la doctora Verónica Castro Esquivel quien se encuentra en el área de urgencias, en el Hospital Integral de Francisco I. Madero.

Al preguntarles que significa para ella el Día del Médico, en esta situación extraordinaria no duda en responder que desde hace meses todos los días es el Día del Médico, pero no pudo contener las lágrimas pues dice que particularmente en este día tiene sentimientos encontrados, pues hay dolor y tristeza; "lamentablemente la gente no comprende la magnitud del problema que estamos viviendo".

A ella le toca tener el primer contacto con pacientes sospechosos de COVID-19 y una vez confirmados canalizarlos a los hospitales de Torreón. Cuenta que egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y estudió un doctorado, lleva 12 años de servicio en la Secretaria de Salud en Coahuila, 6 de ellos en el área de urgencias del Hospital de Madero y dice que aunque tiene relativamente poco ejerciendo, en la pandemia le ha tocado vivir lo inimaginable.

La doctora accedió a dar la entrevista, al exterior del hospital, toma un breve respiro para recuperarse de lo que nos platicó inicialmente y que la hizo "quebrarse", retoma la plática no sin antes decirnos que no puede contener los sentimientos por las circunstancias en las que trabajan por la pandemia.

Dice que por un lado está el amor a la profesión, la entrega de sus compañeros médicos y enfermeras, la desesperación e impotencia en momentos en los que sienten no poder hacer más, cuando uno de sus pacientes pierde la batalla con la enfermedad, pero sobre todo cuando uno de sus compañeros médicos pierden la vida y es cuando no se puede evitar la desilusión y desde luego el enojo de que pese a que muchísimas veces se le ha hecho el llamado a la población a que cumplan con el aislamiento y que por fin se pueda controlar la enfermedad.

"Aquí la situación es que la gente piensa que nosotros los estamos lastimando y nosotros estudiamos para dar siempre más de lo que nos corresponde, porque ahorita estamos comprometiendo hasta nuestra vida y también tenemos familia, no solo estamos en riesgo nosotros".

Y luego continua; "Si bien los médicos estamos acostumbrados a las largas jornadas de trabajo, a invertir mucho más de lo que nos pagan y no porque nos obliguen, sino porque tenemos que resolver, dejar todo bien para no poner el riesgo ni al paciente ni a los compañeros. Si estamos aquí es porque nos gusta, porque estamos enamorados de la profesión".

Verónica Castro Esquivel reitera que en sus 12 años de experiencia en esta pandemia le ha tocado pasar por situaciones que nunca pensó, pues si bien con la crisis sanitaria que provocó la influenza hubo momentos muy difíciles, en nada se compara lo que están viviendo personal y profesionalmente y lo que más le ha "pegado" es cuando los Hospitales COVID, están saturados y que la desesperación y la tristeza la invaden por que cómo le explicas y haces entender a la familia que no hay donde reciban al paciente.

Finalmente aprovecha el espacio para agradecer a sus compañeros médicos y enfermeras el gran esfuerzo que desde hace meses están haciendo, pero lo más importantes hacerle el llamado a la población a que se mantengan en confinamiento ya que también en riesgo la vida del personal de salud.