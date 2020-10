Pide alcalde de Torreón no 'satanizar' a asistentes a eventos sociales

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, llamó a la ciudadanía y medios de comunicación a no "satanizar" a quienes pudieron contagiarse de COVID-19 luego de alguna fiesta en específico, dijo que el virus puede contraerse en "cualquier lado" y que las precauciones sanitarias deben aplicarse de forma permanente, ya sea que se esté en un lugar laboral, o bien, en espacios públicos o privados con cierto número de personas.

Sin referirse a la boda masiva que ocurrió la semana antepasada en el fraccionamiento Las Villas, en la que habrían asistido unas 700 personas y en consecuencia se generaron al menos 90 contagios, Zermeño indicó que el virus puede estar en esos eventos, como puede estar en otros espacios, por lo que el llamado es en general a que se mantengan los cuidados sanitarios entre la población.

Ver más: Estiman 90 contagios de COVID en Torreón por boda no autorizada

"A ver, los contagios se pueden dar en cualquier parte, se pueden dar en el trabajo, en tu casa, en la calle, en una tienda, en un mercado, en una fiesta, en una fiesta, en una reunión, en un restaurante, todos y cada uno de ustedes tienen conocidos, pregúntenles donde anduvieron, a dónde no fueron, no todo mundo va a las fiestas, la verdad es que la pandemia sigue y tenemos que cuidarnos en todos los lugares a donde vamos, entonces no satanicemos 'es que hubo una fiesta y ahí se contagió todo mundo', no, no es nomás eso, ni son solamente esos, en todos lados, en todos lados investiguen ustedes, o sea no satanicemos algo".

Admitió que pese a la permanente vigilancia que se ha montado en el municipio, las celebraciones sociales y los festejos en domicilios se siguen dando, haciendo imposible que las autoridades dispersen cada reunión, o bien, que se pueda estar "detrás de cada persona".

"Todos los fines de semana hay miles de reuniones familiares de todo tipo… Pero no puedes tener una vigilancia en todas las casas, en todos los barrios, en todas las fincas, en todos los lugares, tenemos que ser conscientes, la vida sigue, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que moverse, hacerlo con precaución".