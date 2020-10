'Hay cosas que no se estaban haciendo bien'

"Me voy porque siempre estuve señalando las cosas que no se estaban haciendo bien y no porque yo no haya cumplido con las metas que se me pidieron" aseguró Magaly Rodríguez Sotelo quien fue cesada como directora de Salud Municipal en Francisco I. Madero.

Explico que el rubro de salud es uno de los importantes ejes rectores de la administración, por lo que en el primer año se asignó un presupuesto de 9 millones de pesos, de los cuales ella solo aplicó alrededor de 1.5 millones de pesos en materiales, insumos y mobiliario y cerca de 2 millones de pesos en el sueldo de los trabajadores que "que realmente tiene", pero este 2020 se duplicó el presupuesto a 18 millones, de los cuales ejerció para materiales 1.8 millones de pesos y más o menos la misma cantidad para nómina por lo que dijo ¿dónde está el resto del dinero?.

La exfuncionaria dijo que si bien el jueves el alcalde Jonathan Avalos Rodríguez acudió con una comitiva de colaboradores a la Dirección de Salud para presentar al personal a la nueva directora, a ella en ningún momento se le envió algún documento para notificarle su despido.

"A mí el departamento de Contraloría ni de la Secretaria me ha notificado con ningún documento que ya fui dada de baja o que hay un cambio, lo que si es que el alcalde si es que el día 21 me manda hablar el alcalde para decirme que me va a correr, que ya saque mis cosas porque me va a correr y yo no le pregunto el motivo y él me dice que es alcalde y que él puede quitar y poner porque así eso entra en el código municipal, en el artículo 111".

Dijo que en ningún momento se le dijo cuál es el motivo de su baja y que pese a que se rumora que solo hará un cambio, es decir que ella será reubicada se dijo consiente de que ya no será parte de la Administración municipal, pues repitió que siempre estuvo señalando las irregularidades y que de eso tiene documentos.

Lamentó que el tema de la salud fue uno de los compromisos de campaña del alcalde, no los haya cumplido puesto que al no prestarse a "ciertas cosas" empezó el bloqueo para que realizara sus funciones al grado de retirarle el vehículo que se tenía para realizar las brigadas o las campañas que en coordinación con la Secretaria de Salud se llevaban a cabo.

Dijo que al tener limitaciones de recursos prácticamente se ofreció el servicio con donaciones de insumos, pues a veces no había ni un paracetamol y las carencias fueron más evidentes cuando empezó la crisis sanitaria por la pandemia que solicitaron a los empresarios los materiales con los que el personal salía a "combatir" la pandemia, pues fungían como inspectores COVID.

"Yo siempre me maneje con que no hay dinero y siempre me maneje con donativos, de gel de cloro, cubrebocas, de medicamento, de insulina y de medicamento de patente, cuando se suponía que el año pasado se había destinado un presupuesto de 9 o 10 millones de pesos y al parecer este año fueron 18 millones y yo me he gastado mucho menos y a mí me dicen que no hay recurso, entonces en ¿dónde está ese dinero, de hecho se decía que había un apoyo a nivel del estado pero eso lo ignoro?".

Dijo que incluso por las carencias que se tenían ella facilitó mobiliario, pues de su casa llevó una sala, dos escritorios, un archivero y según se enteró tiene 22 días para sacar sus cosas.

"¿El alcalde dice que soy incompetente pero lo que no reconoce es que ¿cómo quería que hiciera campañas si no recibía los recursos? No puedo hacer programas y si los hacía me los frenan".