Ven diputados electos aprobación en resultado electoral de Coahuila

Los diputados electos Eduardo Olmos del Distrito IX, Shamir Fernández del X, y Hugo Dávila del XI, coincidieron en que si bien confiaban en un resultado favorable durante la pasada elección en Coahuila, no esperaban que éste fuera tan "contundente", lo que atribuyeron al respaldo de la ciudadanía al trabajo en la arena pública hecho por su partido.

Los tres participaron en un foro de El Siglo de Torreón, conducido por el periodista Yohan Uribe, y al cual también se invitó a la diputada electa por el Distrito VIII, Olivia Martínez, quien no pudo acudir por motivos de salud.

Cuestionados sobre el proceso electoral en su conjunto, caracterizado por tener la pandemia de COVID-19 como escenario, Olmos se dijo agradecido con el electorado y destacó que no se registró la baja participación ciudadana por la que muchos apostaban, haciendo incluso historia en cuanto a elecciones intermedias.

Fernández recordó que durante su campaña escuchó muchas voces, lo cual le permitió conocer la problemática que vive la gente, sobre lo cual coincidió Dávila, señalando que "más que hablar, se trató de escuchar".

En cuanto a los resultados, Eduardo Olmos confió que él "no esperaba la contundencia" con la que el PRI arrasó en la elección, pero los atribuyó al "haber replicado un claro mensaje", como el de las acciones del partido y el Gobierno estatal. "Para mi fue sorprendente la magnitud, la distancia y el hecho de que fueron resultados similares en todo el estado, quiere decir que existía una condición generalizada", dijo.

Shamir Fernández también vinculó los resultados al trabajo de los funcionarios emanados del PRI y advirtió que "significa que tenemos que regresar con los ciudadanos y sobretodo cumplir con nuestros compromisos. Yo creo que mucha gente está molesta con un Gobierno municipal que no está haciendo bien las cosas y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros".

Hugo Dávila, en tanto, puntualizó que su partido lleva años trabajando a favor de la gente y advirtió que las elecciones son un reflejo de la percepción ciudadana sobre la labor de sus autoridades.

Además, los tres destacaron el voto útil como factor determinante en los comicios del pasado 18 de octubre.

"El partido siempre ha estado presente", añadió Dávila, asegurando que el Revolucionario Institucional ha mantenido el contacto con la ciudadanía para resolver las problemáticas sociales o gubernamentales.

Sobre los mismos resultados electorales y respecto al hecho de que ahora serán mayoría, con 16 diputaciones en el próximo Congreso Estatal, los tres legisladores electos descartaron preocupaciones ciudadanas, argumentando que no habrá sobrerrepresentación y que ellos mismos desde su postura, buscarán privilegiar el diálogo.

Olmos Castro reconoció que en su partido llegaron a ver con "preocupación" la mayoría opositora en el Congreso federal, pero señaló que ahora que se invierte el escenario a nivel estatal, todos aquellos partidos que sacaron más del 3 % de la votación tendrán oportunidad de contar con legisladores plurinominales, pero el PRI no tendrá derecho a este beneficio para que no haya sobrerrepresentación. "Sí existe una mayoría del PRI, pero también existen expresiones políticas que no son del PRI y que van a tener presencia en el Congreso", dijo.

Fernández, por su parte, se dijo abierto a mantener diálogo con todas las fuerzas políticas que se encuentren en el Congreso, y Dávila puntualizó que más allá de uno u otro partido, su representación emana de los ciudadanos, por lo que se comprometió a no actuar en contra del interés social.

Como último punto del foro, los participantes fueron abordados respecto a los comicios del próximo año, rechazando los tres que pueda replicarse tal cual un resultado como el de este 2020.

"Creo que cada elección es distinta", dijo Eduardo Olmos, recordando que en las seis campañas que ha emprendido buscando un cargo público así ha quedado demostrado. "Son las condiciones de cada momento" las que definen resultados, precisó, añadiendo que no apuestan completamente a replicar los resultados obtenidos el pasado domingo.

Al respecto, Shamir Fernández recordó que la del próximo año será la elección más grande de la historia y también vaticinó condiciones diferentes, por lo que llamó a "trabajar mucho y ser congruentes en lo que hacemos y decimos" dentro del partido. "Yo estoy seguro que lo vamos a hacer, para que la gente vuelva a confiar", manifestó.

Finalmente, Hugo Dávila consideró que el PRI nacional no es el mismo que el de nivel estado y el de nivel municipal, por lo que también pidió seguir trabajando de la mano de la ciudadanía para "escuchar y resolver" sus problemáticas, y seguirse viendo favorecidos con su apoyo.

16 DIPUTACIONES ganó el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Coahuila.

Elecciones

El pasado domingo 18 de octubre hubo elecciones en el estado de Coahuila:

*En los 16 distritos de la entidad ganaron los candidatos del PRI.

*Se trató de una jornada inédita, ya que se realizó en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.

*Según los primeros reportes, se registró un 39.3 por ciento de participación ciudadana.