Sofia Coppola y Bill Murray emulan a Woody Allen en On The Rocks

La cineasta Sofía Coppola y el actor Bill Murray vuelven a formar el tándem creativo de Lost in Translation en la comedia On The Rocks, una cinta sobre el reencuentro de un padre y una hija en medio de una ruptura amorosa que recuerda a los enredos neoyorquinos de Woody Allen.

Murray y Rashida Jones (Parks and Recreation, The Office) protagonizan la última cinta de la directora que navega entre las diferencias que dos generaciones tienen sobre el amor, los hijos, las expectativas profesionales y vitales. "Una amiga me habló de un desencuentro con su padre y me pareció una buena idea hacer una comedia entre padre e hija con sus perspectivas diferentes sobre las relaciones, los hombres y las mujeres", explicó Coppola en un encuentro (virtual) con medios de comunicación. On The Rocks, que se estrena esta semana en Apple TV+, representa una nueva reunión entre Murray y Coppola después de la aclamada Lost in Translation, aunque en un tono completamente distinto a la melancolía de su anterior personaje. Murray encarna ahora a un extravertido marchante de arte, seductor y amante de los placeres que domina Manhattan como la palma de su mano y se niega a pasar un solo minuto de aburrimiento. La actitud de este "bon vivant" neoyorquino, que Coppola enmarca en la "generación de los hombres Martini", se topa con la realidad de su hija, cuyo matrimonio se desmorona sumido en la rutina, el aburrimiento y la falta de inspiración para continuar con su profesión de escritora. Juntos, padre e hija, inician una investigación por todo Nueva York (el de la clase alta), para descubrir una supuesta infidelidad que se transforma en una centrifugadora de sus propios valores y creencias. Desde reproches por la promiscuidad del padre a riñas por la falta de ambición de la hija. "Pensé en conversaciones con mi padre y sus amigos, con un cigarro y un Martini de la mano. Conecta con su mundo antiguo", reconoció la cineasta sobre su padre, el mítico Francis Ford Coppola, al hablar de posibles tintes autobiográficos de la trama. Hay algo de Woody Allen en el último trabajo de Coppola: Nueva York, una pareja que no se entiende, personajes acomodados escapando de sus problemas, conflictos surrealistas... Pero con una perspectiva femenina que la cineasta defiende. "Me alegra que haya más historias con perspectiva femenina, cuando empecé era difícil sacar proyectos así", señaló. La elección de Nueva York suma la ciudad más retratada del cine al catálogo de la directora, capaz de hacer de cada localización de sus películas un personaje más: La agitación de Tokio en Lost in Translation, los suburbios de Detroit en The Virgin Suicides o la vida palaciega de Versailles en Marie Antoinette. A cambio, en On The Rocks se mantiene una constante del cine de Sofia Coppola, los protagonistas que se sienten extraños en su propio entorno. Si el personaje de Scarlett Johansson se aburría en la inmensidad de Tokio, ahora el de Rashida Jones pierde la motivación en la velocidad de Nueva York. También su padre (Murray) está descolocado porque cree tenerlo todo bajo control hasta que deja de sentir el mundo que creía conocer. Una confusión retratada de manera elegante que supone el primer proyecto en coproducción que pone en marcha Apple con el estudio A24 (Euphoria, Moonlight, Lady Bird). 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste