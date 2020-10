Brigadistas de Morena exigen pago de apoyo a Miroslava Sánchez

Militantes de Morena en el Distrito X de Torreón se enfrascaron en una discusión con la diputada federal, Miroslava Sánchez, para exigir que se les pague el apoyo de 5,800 pesos por persona que les prometieron durante su participación como brigadistas en la pasada campaña electoral.

Un grupo de inconformes interrumpió una rueda de prensa a la que había convocado ayer por la mañana la legisladora para hablar sobre el proceso electoral 2020 y su trabajo legislativo.

#AlMomento Brigadistas de Morena en #Torreón exigen a la diputada federal Miroslava Sánchez que les entreguen el apoyo que les prometieron en campaña, de 5,800 pesos por persona. Dicen que son prerrogativas del @IECoahuila pic.twitter.com/LozKNao1g0 — El Siglo de Torreón (@torreon) October 23, 2020

"Doctora, ¿qué solución ha tenido de los brigadistas que trabajamos y no nos han pagado?... somos del Distrito X. Hemos hablado por teléfono, la hemos buscado a usted y usted ni una solución nos ha dado, creo que merecemos respeto como nosotros se lo hemos dado, queremos que nos solucione ya, porque no trabajamos un día ni dos, trabajamos para el partido porque lo queremos", le dijo una mujer de nombre Cristina Gutiérrez.

-"Les explico, les explico, yo estuve aquí hasta el domingo, estuve todo el día, yo desde el lunes me fui a la Ciudad de México porque no sé si sepan que trabajo, soy diputada federal. Mire, estoy de acuerdo, todos merecemos respeto también, déjeme les comento, yo no sé exactamente de qué se trate la verdad, déjenme los nombres", contestó Miroslava.

Otra brigadista prosiguió: "Debe saber porque se supone que es un grupo y usted como la cabeza mayor, usted tiene que saber lo que hay dentro del partido, y tiene que saber a quién se le pagó, a quién no se le pagó y debe tener la lista de cada distrito".

Mientras Sánchez insistía en que le dejarán sus nombres y sus identificaciones oficiales, los inconformes continuaban lanzando reclamos.

"Necesitamos el dinero ya, no nos contestan ni los whats ni las llamadas. Exigimos a la diputada Miroslava que nos solucione el problema, nos prometieron 1,400 pesos semanales y no nos han pagado nada", señalaron. Dijeron que son seis personas las que enfrentan la falta de pago y aseguran que están con Morena por convicción, por lo que les extraña que Sánchez desconozca la situación.

Después de este zafarrancho, la militante Laura Aguilar que acompañaba a la diputada, dijo que la legisladora no es responsable del pago a los brigadistas y dijo que la gestión se hizo directamente en Saltillo además de reconocer que sí existe un adeudo. Mencionó que se trata de una prerrogativa que entregó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) a Morena y que el recurso sería pagado a los manifestantes a la brevedad, aunque no precisó qué día.

Cabe señalar que la discusión siguió una vez que la también presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados se levantó de su lugar para dirigirse hacia la puerta de salida. Hizo una pausa para detenerse con las personas que protestaban pero dado que la discusión y los gritos continuaron optó por retirarse del lugar.