Playeras con noble causa

"No hay dolor en vano porque la esencia de la vida consiste en trascender en los demás y en regalar el valor de mi experiencia y de mi lucha para hacer de sus días un mejor existir. Aun no alcanzamos la meta, pero sé que día a día estamos más cerca de ella. Hoy no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano, si no que ayudará a vencer una batalla mayor, la de la detección temprana y prevención de este terrible mal", dijo la cantante Soraya en una carta que escribió antes de morir de cáncer de mama.

La colombiana fue diagnosticada con dicha enfermedad en el año 2000. Tres años después volvió recuperada y además de lanzar música se dedicó a inculcarles a las mujeres el habito de checarse seguido para, en caso de que tuvieran cáncer, lucharan a tiempo. En 2006 tuvo una severa recaída y en un hospital de Miami terminó su historia el 10 de mayo de ese año. Su deseo de que toda mujer se cuidara y se autoexplorara ha continuado a través del tiempo a través de otras personas en el mundo. Un grupo de laguneros que no tienen nada que ver con la intérprete de De repente, pero sí coinciden en la causa de la lucha contra el cáncer de mama, por eso están vendiendo y portando unas playeras de color negro con la leyenda #FuckCancer. Las camisetas forman parte de una campaña denominada #FuckCancer que busca alentar a las féminas a estar atentas a cualquier detalle en sus senos que indique que podrían padecer este tipo de cáncer. Jerry Rosas, uno de los laguneros que integran esta iniciativa, reveló en entrevista a El Siglo de Torreón a dónde irá a parar lo recaudado por la venta de las playeras. "Queremos que los laguneros nos apoyen comprando estas camisetas. Las ganancias servirán para apoyar el movimiento de Sonríe solo es Cáncer. Las playeras las pueden encontrar de venta en Cervecería Chapultepec sucursal Morelos y El Fresno y El Costeñito Independencia, con un costo de 200 pesos". Rosas externó que esta iniciativa surgió el año pasado y gracias a la generosidad de muchos habitantes de la Comarca Lagunera ha ido creciendo. "La inició un grupo llamado Pedorros Crew el año pasado y este año se sumaron Cervecería Chapultepec y Costeñito con el patrocinio de las playeras; Indeleble Tattoo, con la realización de los tatuajes de pezón a las afectadas por esta situación y Laguna Crew que son un grupo de personas con alcance alto en redes sociales (comunicadores, músicos, comediantes, Youtubers)". ALISTAN EVENTO Con motivo del mes rosa en el que se honra a todas y todos los que luchan contra el Cáncer de Mama, Sonríe solo es Cáncer invita a la población a participar en el Maratón Virtual de Baile este domingo 25 de octubre a las 9:30 de la mañana. Es importante destacar que esta edición se realizará de manera virtual con el fin de conservar las medidas de sanidad y evitar la propagación de COVID-19. Lejos de ser esta una desventaja, abre la posibilidad a que cualquier persona se sume a este evento sin importar en qué parte del mundo se encuentre, ya que las aportaciones se realizan a través de una página web especializada. En este maratón participarán Eli Flores, Susu Luna, Javo Banda y José Luis Cossio. "Podemos ayudar activándonos desde casa y sobre todo, ayudar a hacer felices a las mujeres que están pasando por esta situación difícil y que reciben apoyo de Sonríe solo es cáncer" , comentó Flores. La aportación para participar en este evento es de 110 pesillos y los accesos están disponibles a través del sistema Boletea en su página web. Lo recaudado será donado de manera íntegra a la organización responsable de este evento. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste