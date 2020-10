Niegan que contagios hayan sido en eventos

Los contagios de COVID-19 están en la calle, en las personas que no utilizan cubrebocas y en los que no respetan los protocolos, no en los eventos sociales, así lo declaró Ricardo Escobedo Sánchez, coordinador del naciente Sindicato de Operadores de Equipos de Sonido Móvil, quien pidió a las autoridades que comprueben que los contagios están en los eventos.

Todos los días, en la calle hay personas que no respeta las medidas de prevención, no utilizan el cubrebocas o no se lo colocan de manera correcta y en las colonias las personas se comportan como si no hubiese pandemia. "No entendemos medidas como el cierre de antros, como si el virus estuviera activo solamente por la noche", comentó. Manifestó que hay espacios para eventos y entretenimiento, que fueron certificados y que incluso hicieron remodelaciones para ofrecer una mayor seguridad para sus clientes. No obstante, con todo y que se estaba cumpliendo con los protocolos, con el porcentaje y los horarios permitidos, de pronto les dijeron que tendrían que cerrar de nuevo. "Estábamos cumpliendo con todo, pero ahora vienen a decirnos que es por nuestra culpa que se incrementaron los contagios de Coronavirus, cuando hay muchas personas que han actuado y seguirán actuando, como si no existiera el virus", dijo.