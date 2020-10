Escuelas usarán sanitizante hecho en Torreón 

Los colegios y escuelas de La Laguna adquirieron un sanitizante efectivo, ecológico y no tóxico para la protección de sus alumnos, personal y comunidad escolar, además de que el producto es elaborado por una empresa local.

La salud y la higiene se han convertido en la prioridad en las jornadas de trabajo de todas las organizaciones. En las escuelas como parte de sus preparativos para recibir al personal y a los alumnos han implementado protocolos de seguridad y sanitización para la prevención de contagios de las posibles enfermedades de propagación. Se consideró el sanitizante “Sanivé” como un producto conveniente por sus características de efectividad, de no ser tóxico, incluso de ser utilizado mientras que el personal y alumnos se encuentren trabajando en las áreas correspondientes.

Sanivé es un sanitizante de alto nivel elaborado en Torreón por la empresa Bioproductos Laguneros S.A. de C.V. bajo estrictos controles de calidad. Se compone de agua electrolizada a base de ácido hipocloroso, un compuesto producido por nuestro organismo para eliminar microorganismos patógenos, por lo que no presenta toxicidad para el ser humano. Estudios científicos han demostrado la efectividad de este compuesto para eliminar bacterias, hongos y virus, así como su propiedad cicatrizante en heridas. La EPA (Environmental Protection Agency) lo catalogó como una sustancia efectiva para eliminar el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la FDA (U.S Food and Drug Administration) lo aprueba para su uso en alimentos, heridas y dispositivos médicos.

Sanivé es un sanitizante ecológico, 100% biodegradable, ya que es elaborado a partir de agua con sal (NaCl) en un proceso conocido como electrólisis. En ese proceso se hace pasar una corriente eléctrica por una solución de salmuera para separar los átomos de Na y Cl. Los átomos de Cl son mezclados con agua bajo condiciones específicas de reacción para formar el ácido hipocloroso. Sanivé tiene un alto poder de desinfección, con una efectividad del 99.99%, es un producto notificado ante Cofepris (Folio 203300518X0429), capaz de eliminar incluso bacterias más resistentes que COVID-19. Puede ser utilizado en hospitales y puede ser aplicado sobre la piel, la ropa, en mascotas, artículos de la despensa, en el coche, y superficies en general.

En base a las características antes mencionadas, Sanivé es un producto altamente recomendable para ser utilizado en escuelas, en donde la seguridad de los alumnos y del personal es de alta prioridad. A diferencia de las sales cuaternarias de amonio, Sanivé no es tóxico ni irritante y puede ser utilizado en túneles de desinfección, para desinfectar las oficinas administrativas y salones de manera constante. Incluso, puede ser utilizado mientras el personal se encuentra laborando en su área de trabajo.