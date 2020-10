Andrés Palacios anuncia que tiene COVID-19

Andrés Palacios, protagonista de la telenovela estelar de Televisa, Imperio de Mentiras, anunció que dio positivo a COVID-19, por lo que permanecerá aislado.

El actor chileno, conocido por su participación en Amor en Custodia y La Usurpadora, usó sus redes sociales para hablar de la enfermedad que le fue detectada gracias a las pruebas que realizan semanalmente en la televisora de San Ángel.

“Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado... así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, declaró en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Aseguró que permanecerá en su casa, aunque no habló del rumbo que tomará ahora la producción en la que participa y que se encuentra al aire.

“Por lo pronto estaré guardado en casa, hasta nuevo aviso. Valoro mucho el cariño y atención que me ha hecho sentir hasta este momento”, comentó Andrés Palacios.

El histrión de 45 años agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante las últimas horas desde que se dio a conocer su enfermedad.

“Estoy muy sorprendido de cómo, justo este tema de la pandemia, ha podido provocar la empatía e importancia por los demás... estoy muy agradecido con todos los que me han llamado y enviado mensajes para ver cómo estoy”, aseguró.

