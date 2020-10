Piden quitar impuestos a plataformas digitales

Asociaciones y cámaras de comercio, internet y de tecnología de México, Canadá y Estados Unidos pidieron al Senado derogar el artículo del presupuesto 2021 que incluye una orden de bloqueo a las plataformas extranjeras sin domicilio en territorio mexicano que no cumplan con sus obligaciones fiscales en nuestro país.

The App Association, American Chamber of Commerce in Canada, American Chamber of Commerce of Mexico, la US Chamber of Commerce, Asociación de Internet MX, Asociación Mexicana de Venta Online, Asociación Latinoamérica de Internet, Canadian Chamber of Commerce, Coalition of Services Industries, Computer / Communications Industry Association, Information Technology Industry Counciel, entre otras más enviaron una carta al Senado.

En una misiva que enviaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, así como a diversas comisiones de las cámaras de senadores y diputados, además de que enviaron copia al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, los organismos aseguraron que el cambio a las leyes fiscales tendrá un impacto negativo en la economía.

El artículo 18-H Bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) "es incompatible con obligaciones comerciales y leyes mexicanas, tendría un impacto negativo en la economía y es innecesaria para garantizar cumplimiento con la ley fiscal".

Por lo que piden tener enfoques alternativos que ayuden al gobierno a lograr sus objetivos "de una manera menos perjudicial para la economía mexicana".

De acuerdo con la misiva, si se bloquean dichos servicios, incluso las herramientas gratuitas de mercadotécnica y publicidad, se dificultará aún más que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en el mercado global y socavará el internet libre y abierto.

"Solicitamos respetuosamente al Senado de la República modificar el presupuesto 2021 mediante la derogación del Artículo 18-H Bis de la Ley del IVA y recomendamos trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de implementar medidas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la ley fiscal", exponen en la carta.