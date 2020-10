Google Play Music desaparece y así puedes salvar tus archivos con YouTube Music

A través de la plataforma de YouTube Music es posible recuperar los datos almacenados en la app de Google, procedimiento que estará vigente por un plazo de 30 días.

Para transferir nuestros archivos a YouTube Music sólo hay que seguir estos pasos:

1.- Descargar YouTube Music.

2.- Acceder a Google Play Music y seleccionar la opción 'Transferir a YouTube Music'.

3.- Permitir el acceso con nuestra cuenta de Google y presionar en la opción 'Transferir' para realizar la migración de archivos.

4.- Esperar a que termine la transferencia y listo, podrás disfrutar de tu contenido favorito desde la aplicación de YouTube, así como los archivos que tengas almacenados en tu teléfono.

Reminder make sure you transfer your audio library and playlists to @YouTubeMusic - it takes just 3 simple steps. Your new home for music is here → https://t.co/pKQgJgzqjp pic.twitter.com/bypje0WrRn