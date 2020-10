Atribuyen repunte a festejos sociales

Fiestas en domicilios particulares, celebraciones sociales en quintas y salones de eventos, así como la asistencia a los recientes torneos de pádel y golf en Torreón, son las principales fuentes de contagio del COVID-19 en los últimos meses, así lo informaron autoridades estatales y municipales luego de analizar los últimos datos respecto a la pandemia en la Comarca Lagunera, región que nuevamente concentra la mayor cantidad de casos positivos del virus en todo Coahuila.

Fue durante el pasado 22 de junio cuando La Laguna registró su nivel más alto de hospitalizaciones a causa del SARS-CoV-2 (COVID-19) con un porcentaje del 73.9 por ciento de camas ocupadas, pese a que oficialmente ya se había ordenado el llamado al confinamiento de la población y se habían puesto en marcha algunas medidas restrictivas en cuanto a las actividades económicas.

Para el 1 de julio la ocupación hospitalaria había bajado a 66.6 por ciento y fue entonces que el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna comenzó la realización de pruebas piloto en los gimnasios y clubes de baile. A partir de entonces se siguieron reactivando diversos giros como los tianguis y hasta restaurantes bar, bajo ciertas modificaciones y con la condicionante de clausura si se incumplía con la normativa establecida.

El nivel de camas COVID-19 ocupadas en la región siguió entonces una tendencia gradual a la baja en las siguientes semanas, por ejemplo, el 15 de agosto pasado ese nivel estaba en 62.7 por ciento, el 31 de agosto bajó hasta 51.6 por ciento y el 3 de septiembre pasado llegó al 48.9 por ciento; ese mismo día el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, celebró incluso que el municipio hubiera llegado al "semáforo verde" de los indicadores de contagio estatales.

Para el 18 de septiembre se habían autorizado al menos unas 20 reaperturas de actividades económicas por parte de las autoridades regionales, ello, sin embargo, no derivó en mayores contagios y se reportaba en esos momentos el nivel más bajo de hospitalizaciones en La Laguna desde junio pasado, llegando a un 27.7 por ciento.

No fue sino hasta el mes de octubre que se comenzó con lo que las propias autoridades han definido como un "repunte" de casos; al menos en la ciudad de Torreón los casos activos y las hospitalizaciones registraron alzas sostenidas de forma diaria.

Por ejemplo, en el rubro de las hospitalizaciones se subió prácticamente hasta el 50 por ciento del periodo del 1 al 14 de octubre, el pasado 21 de octubre esa cifra ya iba en 62 por ciento según la Secretaría de Salud de Coahuila.

Los casos activos en Torreón han ido en paralelo a ese mismo criterio, por ejemplo, el 6 de octubre pasado se registraban 303 contagiados de COVID-19 en el municipio; para el 18 de octubre pasado esa cifra ya era de 465 casos, es decir, un 52 por ciento más en un lapso de solamente dos semanas.

La Secretaría de Salud realizó los rastreos de los contagios en Torreón para determinar el origen de los mismos. Se determinó que casi en todos los casos se tuvieron asistencia a bodas, XV años, bautizos o reuniones en domicilios particulares, así lo detalló el secretario del Trabajo en Coahuila, Román Alberto Cepeda.

"Arriba del 97 o 98 por ciento de los contagios en los trabajadores no son atribuibles a la movilidad laboral, eso nos dice que tienen que ver con las actividades de carácter social, entonces es importante, hay que evitar la movilidad, sí, la que no es indispensable, la que no es necesaria".

El propio funcionario citó como ejemplo el caso de una boda con unos 700 invitados que se realizó la segunda semana de octubre en el fraccionamiento Las Villas, evento del que se desprendieron al menos 90 contagios.

"Está muy claro, la reactivación económica no tiene que ver con los contagios, es la actitud de la gente en sus casas, en los eventos, todo tiene que ser regulado, de otra forma no vamos a terminar", sentenció el funcionario.