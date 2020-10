Descarta Coahuila cerrar economía

Pese a que hace unos días se dio a conocer que Coahuila registró la cifra más alta de casos COVID-19, la Secretaría de Gobierno informó que no hay riesgo de que exista un nuevo confinamiento como se ha planteado en estados vecinos, por lo que por el momento no se va a detener la actividad económica. Fue hace unos días que se dio a conocer que la Secretaría de Salud Estatal informó de 289 casos positivos de coronavirus en Coahuila, la mayor cifra en 50 días desde el mes de septiembre.

De acuerdo al secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, es preocupante cómo se están incrementando los contagios, no obstante, no hay riesgo de retroceso de la actividad económica.

"Tenemos ya un estado vecino que está preocupado y está pensando mucho reducir la situación de la actividad, sobre todo en los centros con mucha gente. Ellos están pensando regresar a los niveles que tuvieron en un principio porque no han podido detener esa situación", destacó.

Señaló que lo anterior no es el caso de Coahuila, pero se ha observado que está creciendo este tipo de contagios.

"Durango está incrementando muy fuerte y Nuevo León también, entonces se están revisando las políticas últimas", dijo.

Aseguró que por fortuna en Coahuila se cuenta con cinco Subcomités Técnicos Regionales COVID-19, que revisan por municipio cuáles son las cifras de contagios, con el objetivo de tomar decisiones al respecto.

Por otro lado, en relación con la boda celebrada en Torreón donde hubo alrededor de 700 invitados, el secretario de Gobierno instó a la ciudadanía a evitar este tipo de reuniones.

"Si no tenemos un cuidado al respecto, vamos a incurrir en problemas como van a ser regresar a los inicios donde se prohibía cualquier actividad económica; no queremos llegar a eso, pues el gobernador ha sido muy claro en eso de que aquí en Coahuila no se va a detener la actividad económica", dijo.

Por lo anterior, aseguró que se va a vigilar de cerca que en este tipo de eventos masivos o sociales no se presenten aglomeraciones.