Pavimento ya no es la queja principal: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que la calidad del pavimento ya no es una de las principales quejas que realiza la ciudadanía en contra de la administración municipal, gracias a las gestiones de atención que se han brindado mediante el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

Señaló que se trata de un departamento en el que se han gestionado diversos arreglos de vialidades con baches, grietas y zanjas, dando prioridad en todo momento a las áreas con mayor circulación vehicular y en las que regularmente se registra un mayor número de incidentes.

"Hace dos años, cuando iniciamos nuestro trabajo administrativo, el problema principal, nada más que a veces se nos olvida, el mayor número de reclamos era la cantidad de baches, de hoyos, de calles mal pavimentadas, avenidas, hoy ya no lo es. En cualquier encuesta que ustedes hagan dejó de ser un dolor de cabeza, lo que no quiere decir que no falte mucho, la ciudad es muy grande, la ciudad crece y por supuesto que tiene que haber un mantenimiento permanente", precisó.

Zermeño Infante indicó que se han propuesto dar mantenimiento a las llamadas "vialidades primarias", tales como los bulevares Independencia, Constitución, Revolución, así como las avenidas y calzadas principales que cruzan por el municipio. En segundo lugar se atienden además los reportes de afectaciones graves o que se han tenido por un tiempo mayor y según se van recibiendo.

"Todas las avenidas principales o se han pavimentado o se ha hecho un trabajo de bacheo para evitar precisamente estas quejas tan lamentables que había. Nos pusimos a recorrer las rutas de los camiones, esas rutas hemos buscado que estén en mejores condiciones, también era un problema para los usuarios de los transportes, sobre todo en las colonias de la periferia, pues ir batallando también con todo lo que sucedía al transitar por ahí el transporte público".

Recalcó que la situación en ese aspecto es "mucho mejor" en este 2020, aunque admitió que no se trata de una situación que haya sido "acabada" y que deberán de seguir procurando hacia la recta del gobierno municipal en 2021.