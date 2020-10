Piden cerrar filas ante rebrote de COVID-19

El crecimiento exponencial de casos de COVID-19 en Durango ha obligado a la administración municipal a cerrar filas en cuanto a la implementación de políticas públicas cuyo objetivo es frenar los contagios, dijo el coordinador de Gabinete, Luis Francisco Sida Rodríguez, quien enfatizó que la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, ha tomado acciones mucho antes de los anuncios oficiales derivados de los acuerdos tomados en el Consejo de Seguridad en Salud y también se ha adelantado en el mismo sentido en comparación con otros municipios de la Comarca Lagunera.

"En esta ocasión no es la excepción, todas las medidas en cuanto al comercio, los bares, los tianguis, etcétera, son medidas que ya se aplican en Gómez Palacio", dijo Sida.

El tema del COVID-19 también fue abordado ayer en el Cabildo gomezpalatino. El síndico municipal, Omar Castañeda González, informó que los padres de un servidor público de la Administración fallecieron a causa de esta enfermedad.

"Como es sabido, hay un repunte de COVID-19 en todo el país y Durango está en el top a nivel nacional y desafortunadamente fallecieron los padres de un compañero del Juzgado que fueron contagiados y que la situación es muy crítica y delicada. Nuevamente tenemos a varios colaboradores confinados y pedirles extremar precauciones", dijo el síndico quien también comentó que hay contagios en Catastro y en Sideapa.

"La presidenta municipal anunció medidas para que no se llevan a cabo ningún tipo de eventos, incluso se les giró por parte de la Secretaría del Ayuntamiento a todas las zonas rurales la aclaración de que no están autorizados ningún evento masivo, no se permiten reuniones y se volverán a las acciones como si se estuviera en semáforo rojo", dijo.

Al respecto, el regidor Juan Moreno propuso al Cabildo y a la alcaldesa Marina Vitela que se refuercen los trabajos y estrategias del Municipio.

"Vemos mucho descontrol porque se ha venido permitiendo en muchos casos fiestas, reuniones, bailes donde hay muchísima gente. Creo que se debe retomar la estrategia a nivel municipal y me gustaría que por la gravedad del tema pudiéramos contar cada semana con alguna participación de la directora de Salud y que nos comente qué se está haciendo y cómo se está trabajando pero también insistir en la apertura para que todos los integrantes del Cabildo puedan participar en esta nueva estrategia porque sin lugar a duda nos ha rebasado a todos los niveles de gobierno", acotó.