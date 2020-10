Confía en la inocencia del general Cienfuegos

Sobre la detención por parte del gobierno de Estados Unidos como resultado de la investigación que se realiza al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, pidió no desacreditar al ejército mexicano y consideró que un mensaje no es una prueba contundente en este caso.

"Yo creo que el ejército es una institución que ha servido históricamente al pueblo de México y es una institución en la que la sociedad tiene confianza. Yo tengo la seguridad que el General Cienfuegos va a demostrar o podrá demostrar que las imputaciones que le están haciendo no necesariamente pueden ser ciertas... La prueba que han señalado es un mensaje en un teléfono y eso no puede ser necesariamente una prueba suficiente o fehaciente para poder hacer una imputación como la que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos", dijo Aispuro. El mandatario consideró que el General Cienfuegos contará con las herramientas necesarias para defenderse ante el Gobierno de Estados Unidos. "Yo creo que el General Cienfuegos habrá defenderse y estoy seguro que podrá salir limpio de eso y para el ejército mis respetos, no sólo para él, sino para todos los que lo integran", enfatizó Aispuro. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitarán información al gobierno de Estados Unidos sobre la investigación del exsecretario federal Salvador Cienfuegos, para saber si hay más militares vinculados con el narcotráfico pero de igual manera pidió no desacreditar al Ejército por la detención del ex titular de la Defensa del ex presidente Enrique Peña Nieto. El Gobernador enfatizó que en materia de seguridad en esta entidad han habido avances. "Ahí están los datos hemos disminuido los delitos de alto impacto, hemos bajado también reconocemos que delitos como el robo casa habitación y asalto derivados del confinamiento, lamentablemente los delincuentes esos siguen en las calles haciendo daño y estamos trabajando en coordinación con los ayuntamientos y con la guardia nacional con el Ejército Mexicano pero eso no quiere decir que estamos satisfechos. Tenemos que trabajar todos los días mientras siga habiendo personas a las cuales las siguen afectando por una acción de carácter delictivo", dijo el mandatario estatal en una gira por La Laguna.