Falta personal médico en Hospital COVID 8

Inaugurado el 17 de julio de este 2010 para la atención exclusiva de pacientes positivos al SARS-CoV-2, el Hospital General COVID-19 número 8 de Gómez Palacio solo se encontraba operando al 12.5 por ciento de su capacidad ante la falta de personal médico para su atención, así lo dio a conocer el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien aseguró que se contrató personal para incrementarlo por lo menos al doble.

En su gira por La Laguna, el mandatario recordó que son 120 camas con las que cuenta el nuevo hospital, que se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo solo operan 15 camas en promedio, las cuales cuentan con todo el equipo que se requiere para atender desde terapia intensiva hasta intermedia.

"El nuevo hospital tiene 120 cuartos con todas las especificaciones para atender desde terapia intensiva e intermedia, el problema es que no se tiene todo el personal de salud médico suficiente, pero tenemos desde luego capacidad sobrada en el nuevo hospital. Ahorita el actual solo están operando un promedio de 15 camas y está a veces al 80 al 70 por ciento, siempre con porcentajes altos", detalló

En ese sentido, anunció que se abrirá una cantidad similar de camas, que se atenderán con personal a cargo de la Secretaría de Salud en el Estado.

"Vamos a ver con el Ejército porque ellos tenían prácticamente ocupado todo el espacio, la administración la tenían ellos. Vamos a tomar otra parte del mismo hospital para ampliar la capacidad", anunció el gobernador.

Sin especificar el número de personal que se contratará para ampliar la atención, dijo que será el que sea necesario. "Se va a pasar el personal que se requiera para atender un promedio de 15 camas más a partir de esta semana. Hoy (ayer) empezaban viendo los movimientos", adelantó Aispuro.

En cuanto a las medidas para evitar que se sigan disparando los casos COVID-19, el gobernador aclaró que únicamente se está restringiendo las actividades sociales, que son el factor detonante de este fenómeno.

"En el caso de bares, cantinas, antros quedan cerrados de manera temporal hasta en tanto no mejoremos la cuestión de la pandemia. En el caso de la venta de bebidas alcohólicas se van a restringir los horarios y los domingos no se venderá alcohol…Con el apoyo de los presidentes municipales estamos pidiéndoles que no se autorice ningún evento además, se le pidió al Registro civil para que en estos 15 días a tres semanas no se autorice ninguna celebración de matrimonio para que evitemos los eventos sociales", expuso.

Asimismo, reconoció que existe el riesgo de regresar al semáforo rojo por lo que pidió a la sociedad su participación. "Lo que hoy le digo a la sociedad es que necesitamos cooperar todos, necesitamos aportar cada quién la parte que nos corresponde. Si las autoridades trabajamos solos sin el respaldo de la ciudadanía, no vamos a poder lograr detener esta pandemia, creo que requerimos de la participación de todos".