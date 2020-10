Matthew McConaughey sufrió abuso sexual

Matthew McConaughey reveló que fue abusado sexualmente cuando tenía 18 años. El actor de Hollywood escribió un libro biográfico en el que cuenta detalles de su adolescencia y anécdotas que reunió en sus diarios durante 35 años.

Greenlights (Luces verdes, en español) es el nombre del libro en el que detalló que se encontraba inconsciente cuando un hombre mayor se abalanzó sobre él en la parte trasera de un coche.

"Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 18 años", señaló el también productor aunque aseguró que "nunca se sintió como una víctima".

Desde agosto, McConaughey se encuentra dando promoción a su primera obra escrita, que reúne sus memorias escritas en papel. Él mismo ha asegurado que no tiene problema al compartir estos sucesos que han sucedido a lo largo de 50 años de vida.

"Recientemente, me armé de valor para sentarme con esos diarios. Encontré historias que experimenté, lecciones que aprendí y olvidé, poemas, oraciones, recetas, creencias sobre lo que importa, algunas fotografías geniales y un montón de pegatinas en los parachoques", dice la descripción de "Greenlights".

Matthew ganó un premio Oscar y un Globo de Oro en 2014 como Mejor actor por su participación en la cinta "Dallas Buyers Club". Su lema personal es "Just Keep Living" (Sólo sigue viviendo) y se ha destacado por su labor altruista con su fundación Just keep Livin foundation. Con su nueva obra además hará una gira virtual de charlas en las que lo acompañarán distintos compañeros del mundo del cine, como Kate Hudson y Harrelson.