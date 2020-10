ISSSTE en GP, al 100 % de ocupación

Si bien la Secretaría de Salud en Durango reporta una ocupación de un 40 por ciento entre los dos Hospitales Generales en Gómez Palacio y el IMSS un 53 por ciento, el ISSSTE se encuentra al 100 por ciento de su capacidad para atender pacientes COVID-19.

Por su parte, Durango capital acumula 6,202 contagios desde el inicio de la pandemia, tiene 1,065 casos en activo y reporta 318 defunciones. La ocupación hospitalaria se encuentra al máximo.

"En Durango, tanto el ISSSTE, el Seguro Social y el (Hospital General) 450, están a su capacidad", informó el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, en su habitual rueda de prensa, en la que detalló que el problema en la entidad no es la capacidad sino la falta de personal de salud.

"Como lo he repetido día a día, tenemos infraestructura hospitalaria, tenemos una gran cantidad de camas disponibles así como ventiladores y monitores, pero nos limita el personal profesional", explicó.

Adelantó que ayer se recibió por parte del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) un oficio en el que ofrece una mayor cantidad de contratos tanto para médicos generales, especialistas y enfermeras, "estamos batallando porque la oferta que tenemos no es la óptima, sin embargo no dejaremos de trabajar en ese sentido para que se tengan más recursos hospitalarios para controlar esta pandemia".

Los últimos contratos corresponden a 50 enfermeras, 20 médicos generales y tres especialistas, "pero además tenemos alrededor de 120 contratos previos", comentó el secretario de Salud en Durango.

Por otra parte y dado el número elevado de casos que se mantiene a diario, el funcionario estatal dijo que no existe otra manera de contener los contagios que el permanecer en casa, "si no hay necesidad de desplazarse, no lo hagan, eviten reuniones porque es ahí donde se ven afectada la mayor población".

Tan solo ayer se confirmaron 168 casos nuevos de COVID-19 y 2 defunciones. Con estos suman ya 11 mil 858 casos acumulados en la entidad, de los cuales 3,153 se han registrado en este mes de octubre.