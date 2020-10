Chivas busca aferrarse a los primeros lugares del Guard1anes 2020

Saben que no depende de ellos, que para quedar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general de debe combinar con tres triunfos de ellos y derrotas de quienes van arriba, pero confía Isaac Brizuela que lo lograrán porque están desarrollando un muy buen futbol.

"Lo tenemos que ver de esa manera, porque queremos estar dentro de los primeros cuatro, ganarle a Cruz Azul que juega bien, que es aspirante al título, genera mucha confianza, te acerca a los lugares que queremos estar y es positivo para el equipo saber que estamos cerca del objetivo que queremos, es una oportunidad única que debemos aprovechar".

Para pelearle a quien sea tienen el material humano suficiente, ya están conectados y mentalizados, ahora solamente buscarán demostrarlo ante el Cruz Azul, Pumas y Monterrey, precisó Brizuela.

"Tenemos también muy buen plantel, desde el torneo pasado se habló bien de las contrataciones, que se había armado bien, era una exigencia para elevar el nivel futbolístico, lo hemos demostrado ante León, equipo que mejor juega en estos momentos, que tiene más llegada, pero lo hemos demostrado ante rivales que están en las primeras posiciones y simplemente está en nosotros, jugar en conjunto lo hemos hecho bien y lo hacemos ver fácil. Cuando lo hacemos fácil, lo hacemos bien y es lo más complicado, jugar fácil y se les puede jugar a esos equipos, mejorando esos detalles que nos hacen perder la ventaja que tenemos a favor".

Meterse a la pelea por el título del cinco al doceavo lugar, no es tema en este momento para los rojiblancos, porque quieren estar dentro de los primeros y así ve el tema de entrar en los primeros lugares o jugar repechaje.

"Cada quien tendrá su manera de ver esto, que no conviene parar, que conviene descansar una semana pero queremos estar en los primeros cuatro, cerrar de local, en una semana se puede trabajar en algunos aspectos y en lo personal quiero estar dentro de los primeros cuatro".

"Conejito" dijo que le ha gustado jugar más por centro, porque le exige otro tipo de labores, las cuales le gustan porque le dejan más de frente al arco y jugando por la banca, en ocasiones quedaba muy lejos del arco.

"Me siento cómodo en esa posición, es diferente porque en la banda es jugarse el mano a mano, estar en el centro es pensar más rápido para que no te roben el balón porque ahí nos pueden agarrar en contragolpe y me ha ayudado mucho, tengo que pensar más, ser rápido y saber qué hacer antes de que me llegue el balón para tomar la mejor determinación. He mejorado en ese aspecto, he llegado más para poder meter gol porque en la banda me tardaba en llegar, ahora puedo estar más cerca del área y adaptarme, tratar de hacer lo mejor que pueda hacerlo bien".

Chivas busca aprender a ser "colmilludo, canchero"

En algunos lapsos de los partidos a Chivas le ha faltado ser más inteligente, manejar el encuentro para no cerrar con apuros los encuentros, aspecto que está trabajando ya el equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich y precisó Isaac Brizuela, que están en ese proceso para ser más completos en ciertos pasajes de los partidos.

"Es algo que debemos manejar mejor, los tiempos que hay que saber en la etapa en la que estás, manejar las condiciones de cada compañero, si vemos que alguno tiene algún dolor, tener el balón, manejo de tiempo para que pase el reloj y tener más colmillo. Faltan pequeños detalles de manejar esas situaciones".

Chivas ya vive los partidos como si fueran de Liguilla, con intensidad y ante el Cruz Azul el próximo domingo, estarán poniendo en práctica algunos aspectos, que también son válidos en el futbol y se gana tiempo para bajar revoluciones en el futbol o ponerle hielo al rival en momentos de apremio.

"No somos equipo que nos queremos tirados haciendo tiempo, nuestro estilo es tratar de jugar, pero en algunos momento se debe tomar eso y ser más pensante".

Los encuentros que le restan al campeonato son difíciles, se los dijo el técnico Víctor Manuel Vucetich antes de iniciar el clásico ante el Atlas, porque son pruebas en las cuales se verá para qué están listos en la Liguilla.

"Antes del Clásico decía el técnico que los últimos encuentros eran rivales muy difíciles, ganar el Clásico tapatío que no era fácil, estos tres que nos quedan, Cruz Azul cuida la pelota, llega bastante bien y tiene un sistema muy marcado, sabe cómo hacerle daño al rival. Estos juegos son de Liguilla, para saber si estamos listos para la Liguilla, este equipo ha mejorado en muchos aspectos, pero al final estos pequeños detalles nos ayudan de alguna manera, llegaremos en buen posición y seremos un rival difícil".

Los objetivos de Chivas en el torneo no cambian para nada, buscan ganarle a Cruz Azul para que con una combinación de resultados, acercarse a uno de los cuatro primeros lugares de la tabla general, bueno, tres porque León está lejos de sus posibilidades.

"Obviamente queremos estar dentro de los primeros cuatro, es complicado por los rivales, lo hemos hablado pero eso también nos puede decir de qué manera estamos. Ir paso a paso, ante Cruz Azul será complicado, ha estado en los primeros lugares, es un buen parámetro para nosotros y lo que tenemos en mente es estar en los primeros cuatro".

Lo difícil lo hacen ver fácil

Ante Atlas, equipo que no ofreció mucha resistencia en el Clásico tapatío, Chivas se vio bien en el primer tiempo, definió de alguna manera el encuentro pero en el segundo, tuvo muchos detalles a corregir y consideró Brizuela que lo mostrado los primeros 45 minutos, eso es Chivas y lo demostrarán.

