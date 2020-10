Último debate entre Trump y Biden previo a las elecciones de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival Joe Biden se enfrentan este jueves en un debate televisado en horario central que promete ser de alto voltaje, en su último duelo verbal a sólo 12 días para las elecciones.

El encuentro de 90 minutos se lleva a cabo en Nashville, Tennessee, la capital de la música country, desde las 20:00 locales (01:00 GMT del viernes) y podrá seguirse por internet. Trump, de 74 años, y Biden, de 77, se verán las caras tras un caótico primer debate a fines de septiembre en Cleveland, Ohio, en el que el mandatario republicano interrumpió sin parar al candidato demócrata y le dijo que no tenía "nada de inteligente", mientras que éste lo llamó "mentiroso" y "payaso", y le pidió que se callara.

Hasta ahora, los sondeos muestran que los estadounidenses están mucho más preocupados por la pandemia que por las teorías de conspiración de Trump: seis de cada 10 creen que el coronavirus está fuera de control en el país, el más golpeado del mundo.

Sigue aquí el minuto a minuto del cara a cara de Trump y Biden:

21:37- Termina el último debate entre Trump y Biden.

21:34- Última pregunta: ¿Qué dirías a los estadounidenses en toma de posesión?

Trump presume que antes de la pandemia tenían la mejor tasa de desempleo. "El éxito nos va a reunir. Él quiere colocar nuevas regulaciones", señala. Dice que Biden provocaría una depreciación.

Biden dice que representará a todos. "Les daré esperanza, en luegar de miedo. Hay enormes oportunidades para mejorar. Podemos mejorar con la economía, con el racismo", añade.

21:30- "Yo conozco más del viento que tú", dice Trump a Biden y lo acusa de estar contra la fracturación hidráulica.

21:25- Inicia el último tema: Cambio climático.

Trump dice que tiene miles de programas y que le "encanta" el medio ambiente. Agrega que el Acuerdo de París era muy injusto.

Biden dice el cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad. Cuatro años más de Trump, afirma, nos pondrá en una posición de verdaderos aprietos.

Dice que invertirá en estaciones de carga en carreteras para impulsar los vehículos eléctricos. Trump dice que el equipo de Biden no sabe nada sobre el clima.

21:20- Biden dice que Trump es uno de los presidentes más racistas en la historia moderna, que incluso llamó a los mexicanos "violadores".

21:10- Sobre el tema de racismo en Estados Unidos, Biden acusó a Trump de alejarse de la inclusión y acercarse a la exclusión.

Por su parte, el mandatario dice que Biden nunca ha hecho nada por la comunidad afroestadounidense. "Con excepción de Abraham Lincoln, nadie ha hecho más que yo por ellos", asegura.

21:06- Biden asegura que con él como presidente de Estados Unidos, DACA seguirá. "La mayoría en esta país somos migrantes, a ellos debemos nuestras vidas", asegura el demócrata.

En debate, Biden asegura que de ganar la presidencia de Estados Unidos, abrirá una vía para la ciudadanía a 11 millones de indocumentados.

21:03- Trump culpa a los llamados "coyotes" y cárteles que llevan a los niños a Estados Unidos. Welker le pregunta sobre cómo va a reunir a los niños con sus padres y Trump evade la pregunta.

Trump dice que sólo se presentan a las audiencias migratorias los indocumentados con los niveles más bajos de IQ.

Biden dice que los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres y que ahora están solos. "Esto es criminal", señala. Trump dice que son bien tratados, en instalaciones limpias, y que él no construyó las "jaulas", sino Obama.

21:01- La moderadora Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, pasa al tema de migración.

La periodista dice que Trump ha separado a por lo menos 4 mil niños de sus padres y que aún hay más de 500 separados.

20:55- Trump dice que si eligen a Biden, la bolsa de valores se va a ir a la bancarrota. Biden dice que a Trump sólo le importan la bolsa y los millonarios, no la gente normal.

Trump culpa a la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, por no querer aprobar un plan de ayuda para los estadounidenses.

Biden dice que el líder republicano del Senado ya dijo que no va a aprobar el plan de ayuda de Trump.

El presidente de Estados Unidos dice que el plan demócrata sólo era para que ellos se beneficiaran, y los estados demócratas, y los que entran ilegalmente al país.

20:48- Inicia el tercer tema: familia y economía de las familias de Estados Unidos.

Trump dice que esa ley obligaba a tener un seguro privado y que Obamacare no es bueno. Afirma que su gente ya está trabajando en el plan para cambiar esa ley. "Quiero tener un nuevo programa médico, uno precioso", agrega el presidente.

Biden dice que aprobará Obamacare con una opción pública, para que si una persona no califica para Medicaid, de todos modos queda inscrito para protección de las aseguradoras. Añade que reducirá el precio de las medicinas.

20:46- Biden dice que así como Trump, Estados Unidos tenía una buena relación con Hitler, hasta que éste invadió Europa.

20:42- Welker pregunta a Trump sobre Corea del Norte, sus reuniones con el presidente. Norcorea ha lanzado sus misiles de mayor alcance. ¿Cómo ve las relaciones?, le dice. Trump dice que tiene una buena relación con Kom Jong-un y no hay guerra. Biden dice que él dejará en claro que Norcorea tiene que respetar las reglas.

20:40- Sobre su cuenta bancaria en China, Trump asegura que pensó hacer negocios con el país asiático, pero decidió que no y que cerró esa cuenta, que fue antes de ser presidente de Estados Unidos. Trump insiste en que Biden ganó 10 millones de dólares de mala forma con China.

20:34- Welker pregunta a Trump cuándo publicará sus declaraciones. "El Servicio de Impuestos me trata muy mal", dice Trump. Biden dice que Trump lleva cuatro años con la cantaleta de que va a presentar sus declaraciones.

20:32- Trump destaca las acusaciones de que Hunter Biden usó sus influencias en el tema de Ucrania y dice que Biden tomó dinero de Rusia. El ex vicepresidente responde que él no ha tomado ningún dinero de ningún país.

20:26- Segundo tema: Seguridad Nacional. Trump dice que dejó claro que quien interfiera en las elecciones pagará un precio muy caro. "Rusia está metida, China hasta cierto punto y también Irán", indica el mandatario. Biden interviene y le pregunta a Trump que por qué no le ha dicho nada al presidente ruso Vladimir Putin, o a los iraníes. "Yo no tengo dinero de Rusia", responde Trump.

20:20- Trump pide abrir las escuelas. "La tasa de transmisión entre los jóvenes es muy leve. Yo quiero abrir las escuelas, no se puede cerrar el país", señala.

20:17- Biden recuerda que Trump dijo que el virus se esfumaría para Semana Santa, luego que se pusieran cloro; y que se tiene el control, pero se perdieron más de 200 mil vidas. Trump dice que todos los gobernadores demócratas están cerrando todo, y que la gente se está muriendo

20:16- Trump dice que no es su culpa ni de Biden que el virus saliera al mundo, sino de China

20:13- Trump asegura que pronto habrá una vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos. "El ejército ya está listo para distribuirla", agrega. Biden dice que no hay prospectos de que haya una vacuna antes de mediados de 2021. "Trump vive un invierno oscuro", dice.

20:10- En su intervención, Biden dijo que Trump es responsable de las más de 220 mil muertes por el Covid-19. Agregó que generalizará el uso de cubrebocas y acelerará las pruebas.

20:08- "Yo tuve Covid-19 y me mejoré. Me dieron una terapia, y me mejoré muy rápidamente. Ahora estoy inmune, cuatro meses o toda la vida", dice Trump.

20:06- El primer tema es la pandemia del Covid-19. Trump dice que la mortalidad ha bajado muchísimo, que su "administración está luchando muchísimo".

20:04- Inicia debate entre Trump y Biden en Nashville, moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca. Los candidatos reciben las reglas del encuentro.

20:00- Decenas de personas, la mayoría jóvenes estudiantes, de distintas ideologías y filiaciones políticas, se manifestaron este jueves a la entrada de la Universidad de Belmont (Nashville, Tennessee), horas antes del inicio del debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

19:40- Llega Trump a la sede del último debate con Biden.

18:00- Trump y Biden dan negativo en prueba de COVID-19 realizada antes del debate, por lo que se ha retirado la barrera de plástico que los separaba en el escenario.