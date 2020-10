En Vivo: Último debate entre Trump y Biden previo a las elecciones de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival Joe Biden se enfrentan este jueves en un debate televisado en horario central que promete ser de alto voltaje, en su último duelo verbal a sólo 12 días para las elecciones.

El encuentro de 90 minutos se lleva a cabo en Nashville, Tennessee, la capital de la música country, desde las 20:00 locales (01:00 GMT del viernes) y podrá seguirse por internet. Trump, de 74 años, y Biden, de 77, se verán las caras tras un caótico primer debate a fines de septiembre en Cleveland, Ohio, en el que el mandatario republicano interrumpió sin parar al candidato demócrata y le dijo que no tenía "nada de inteligente", mientras que éste lo llamó "mentiroso" y "payaso", y le pidió que se callara.

Hasta ahora, los sondeos muestran que los estadounidenses están mucho más preocupados por la pandemia que por las teorías de conspiración de Trump: seis de cada 10 creen que el coronavirus está fuera de control en el país, el más golpeado del mundo.

Sigue aquí el minuto a minuto del cara a cara de Trump y Biden:

18:00- Trump y Biden dan negativo en prueba de Covid-19 realizada antes del debate, por lo que se ha retirado la barrera de plástico que los separaba en el escenario.

19:40- Llega Trump a la sede del último debate con Biden.

20:00- Decenas de personas, la mayoría jóvenes estudiantes, de distintas ideologías y filiaciones políticas, se manifestaron este jueves a la entrada de la Universidad de Belmont (Nashville, Tennessee), horas antes del inicio del debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

20:08- "Yo tuve Covid-19 y me mejoré. Me dieron una terapia, y me mejoré muy rápidamente. Ahora estoy inmune, cuatro meses o toda la vida", dice Trump.

20:04- Inicia debate entre Trump y Biden en Nashville, moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca. Los candidatos reciben las reglas del encuentro.

20:06- El primer tema es la pandemia del Covid-19. Trump dice que la mortalidad ha bajado muchísimo, que su "administración está luchando muchísimo".