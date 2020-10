Restaurantes piden no bajar la guardia ante la crisis por COVID-19

Desde la llegada de la pandemia por COVID-19 a nuestro país, la industria restaurantera ha sido una de las más afectadas. 90 mil restaurantes han cerrados sus puertas definitivamente, siendo que la industria genera 2.1 millones de empleos directos y 3.5 millones indirectos, de acuerdo con información proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Es por ello, que Canirac y el resto de asociaciones que la integran (Asociación Mexicana de Restaurantes (Amr) y Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras (Dicares) hacen un llamado tanto a la población como empresarios de pequeños, medianos y grandes establecimientos a no bajar la guardia, continuar con las medidas de seguridad obligatorias y el programa "Mesa Segura" para evitar contagios y la posibilidad de rebrotes que lleven a un nuevo cierre de la industria.

"Por nuestra parte, también hemos llamado a todos nuestros agremiados para que no relajen las medidas preventivas y extrememos precauciones con la responsabilidad que hemos comprometido para que nuestras unidades contribuyan de manera decisiva con las medidas sanitarias que están demostrando ser efectivas", explica la Canirac a través de un comunicado.

El llamado a no bajar la guardia deriva de la información proporcionada por el gobierno de la CDMX, en los últimos días. Si continúa el aumento de hospitalizaciones por Covid-19 se podrían tomar medidas que generen un nuevo cierre parcial de actividades en ciertos sectores. "Cualquier retroceso en la capital del país serían catastróficas para miles de familias que dependen de la industria restaurantera. Hasta el momento se tiene el cálculo que 90 mil restaurantes han cerrado en México desde que inició la pandemia, y si las condiciones siguen como hasta ahora, se podría llegar a 122 mil restaurantes cerrados para el fin de año. Tan solo en la zona metropolitana se habla de 7 mil 500 lugares que ya no volverán a abrir sus puertas", explica la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

"La industria restaurantera es parte fundamental en el desarrollo económico del país. Antes de la crisis sanitaria, en un año se compraban 100 mil millones de pesos de insumos a productores nacionales, 56% venían directamente del campo. Además, generaba 2.1 millones de empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos. Sin embargo, se estima que al final de la crisis se habrán perdido 300 mil empleos en todo el país", añadieron.

Desde antes que reabrieran sus puertas, el sector restaurantero se preparó para brindarles a los comensales seguridad por medio del protocolo Mesa Segura, que incluye los lineamientos que marcan las autoridades y las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Mesa Segura consiste en una serie de reglas con las que se busca tener una experiencia tan agradable como segura en un restaurante. "Tiene que ver básicamente con tres medidas sustantivas: la distancia de 1.5 metros entre cada mesa; el uso obligatorio de tapabocas y el uso de desinfectantes. Son acciones con las que la mayoría de los restaurantes estamos cumpliendo, pero hay que tener en cuenta que el contagio se ocasiona al no cumplir estas reglas, por lo que el cuidarnos es un trabajo compartido entre los restaurantes y la comunidad. Mientras haya un sector que no cumpla con las medidas requeridas o que no se guarde distancia, el salir adelante va a ser más difícil", explica Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de Canirac.