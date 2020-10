Fallece mamá de Rocío Sánchez Azuara

La conductora Rocío Sánchez Azuara se encuentra en duelo y es que hace algunas horas anunció que su mamá falleció.

La periodista utilizó su cuenta de Instagram para informar que la señora Azuara ya se encuentra en otro plano y con un mensaje se despidió de ella.

"Descansa en paz mamá... Ya estás con el gran amor de tu vida a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos... Te visualizo tomada de la mano de Dany y papá... Hermosos caminos blancos para ti", escribió Rocío a lado de una imagen de sus padres.

La mamá de la comunicóloga estuvo hospitalizada la semana pasada a causa de una obstrucción intestinal.

El 29 de septiembre, Rocío compartió con sus seguidores una foto en donde se le ve muy sonriente a lado de su señora madre en donde reveló que gracias a la alimentación que lleva, el ejercicio que realiza además de los buenos genes heredados, ella se mantiene sana y bien.

En dicha imagen también presumió lo bien conservada que se encontraba su mamá a la edad de 97 años.

Rocío Sánchez Azuara el año pasado también vivió uno de los momentos más tristes de su vida tras la muerte de su hija Daniela, quien padecía lupus. En ese entonces, quien fuera la encargada del programa "Cosas de la vida" escribió en su cuenta de Instagram lo difícil que fue ver partir a su pequeña.

"Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez", escribió.

Al cumplir el año de la ausencia de su hija, también la recordó con un video en donde pasa diferentes imágenes de la joven.