Paulina Rubio olvida la letra de su canción en los Latin Billboard

Ayer se llevó a cabo la edición 2020 de los Premios Billboard a la música latina y una de las artistas que más llamaron la atención fue Paulina Rubio.

La cantante de Ni una Sola Palabra acudió a la gala para interpretar en el escenario junto a Raymix su éxito Tu y Yo.

Sin embargo, tras la actuación de la “Chica Dorada” internautas la criticaron por no saberse la letra de la canción, pues aseguran que tuvo que recurrir a tararearla en algunos momentos.

“Se nota que no hubo ensayo o qué pasó? Cómo si Paulina hubiese llegado luego luego a cantar...Que falta de compromiso y profesionalismo que se le haya olvidado la canción. Tache Paulina suerte para la próxima. Raymix muy bien” (SIC), escribió la usuaria de nombre Gabriel Lucero en los comentarios del video compartido por Telemundo en YouTube.

“Ay no que coraje con Paulina... O sea parece que la nueva es ella, Raymix como siempre echándole todas las ganas y ella con sus tonterías. Es una vergüenza, dónde quedan tantos años de trayectoria mínimo hubiera ensayado la letra de la canción para no estarse equivocando a cada rato. O sea como fan de Raymix si me cae muy mal ella, porque todos estos días previos él se la pasó promocionando con emoción todo para que llegue el día y ella tan poco profesional no le eche ganas. Obvio como no va a poner nervioso a Raymix que tuvo que ver cómo componía sus tarugadas. (SIC)”, expresó por su parte la internauta Lupita Marcia.

“Paulina como siempre se le olvida o cambia las letras de las canciones jaja pero juntos modificaron casi toda la letra... sentí que faltó más química entre ellos, tenían toda la actitud pero muy a parte. Al menos sacaron adelante la presentación, los que no conocen bien la canción ni lo han de haber notado”, comentó otro usuario.

Recientemente, Paulina Rubio compartió un video en su cuenta de Instagran donde habló del polémico momento que vivió tras olvidar la letra de sus canciones durante un live que realizó y donde incluso se le acusó de estar bajo los efectos de alguna droga.

La cantante calificó esa experiencia como una de las peores de su vida, sin embargo, admitió que es un ser humano que se equivoca.

"Soy responsable de todo lo que ha pasado; tengo que ser responsable, soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata, y la riego, y de verdad aprendo de mis errores, entonces, lo que empezó como un concierto en vivo, para poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida", dijo.