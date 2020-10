El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aseguró que se coordinarán con la Guardia Nacional y con los municipios para hacer respetar nuevas disposiciones, principalmente el cierre de bares ante el rebrote de COVID-19 en la entidad.

"Hemos tenido un rebrote en el estado Durango que había sido una de las entidades que menos contagios tenía y menos personas habían fallecido, lamentablemente en el último mes hemos tenido un incremento fundamentalmente en la capital del estado y desde luego en La Laguna aunque se ha mantenido más o menos estable siguen todos los días generándose más contagios y personas perdiendo la vida por esta causa", dijo el mandatario.

Mencionó que raíz de esta situación y en coordinación con los presidentes municipales se tomó la decisión de restringir más algunas actividades en el estado y concretamente el domingo pasado se reunió el Consejo de Seguridad en Salud para evaluar la situación.

"En el caso de la Guardia Nacional hay el compromiso de apoyarnos para que tanto con la colaboración de las policías municipales, la Policía Estatal y de manera conjunta se pueda hacer la revisión a los lugares que hoy se está restringiendo la venta de alcohol, que se respeten los horarios y en el caso de bares, cantinas y antros esos van a quedar de manera temporal cerrados y cerrarán sus actividades hasta en tanto veamos cómo vamos mejorando la situación de la pandemia", señaló Aispuro.

Mencionó que también piden con base a un acuerdo con los presidentes municipales cancelar carreras de caballos, peleas de gallos, y eventos propios de cada municipio tiene sus diferentes circunstancias porque son los que han generado mayor número de contagios.

Mencionó que el principal problema son las reuniones familiares.

"Muchas personas han perdido lamentablemente la vida por esa causa, porque los jóvenes entre 20 y 40 años es donde hay mayores contagios y muchos de ellos son asintomáticos y llegan a su casa conviven con la familia y ahí es donde se contagia a los padres a los abuelos y esto es lo que nos ha llevado al incremento de decesos por eso estamos tomando en medidas que estoy seguro que ayudarán", manifestó Aispuro.

En el caso de los matrimonios dijo que la suspensión es temporal: "Vamos a suspenderlos de manera temporal, ninguna oficialía de Registro Civil estará facultada para poder llevar a cabo el acto del matrimonio, de poder certificarlo en esta etapa porque derivado de eso se organiza una reunión social familiar h eso es lo que nos lleva a tener problemas que hoy estamos viviendo", afirmó el gobernador.

En cuanto a la posibilidad de una nueva cuarentena mencionó que se tiene confianza de que con estas acciones se avanzará.

"Si esto no da resultados obviamente vamos a tener que tomar otras medidas. Con esto tratamos de no afectar a la actividad económica que genera el mayor número de empleos, me queda claro que si cerramos un bar y una cantina afectamos a varias personas pero no a las empresas que realizan una actividad esencial por eso estamos respetando todas las actividades esenciales, y hay que decirlo, en las empresas no han habido contagios considerables sino que han sido contagios aislados porqie tanto empresas como trabajadores han cumplido con los protocolos que se han establecido con la secretaría de salud y del trabajo", puntualizó el Rosas Aispuro quién dijo que el objetivo es que la economía se recupere muy pronto "pero para ello necesitamos que la gente esté sana".