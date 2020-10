Mate 40, la nueva línea de smartphones que presenta Huawei

La empresa china, que recientemente se convirtió en el fabricante de celulares número uno del mundo, presentó el jueves su línea Mate 40 de teléfonos premium. El lanzamiento llega en un momento crucial para Huawei mientras se queda sin espacio para maniobrar debido a las sanciones estadounidenses que exprimen su capacidad para obtener componentes y software.

El Mate 40 podría ser el último smartphone que funciona con microprocesadores Kirin que la misma empresa fabrica debido a las restricciones que Estados Unidos impuso en mayo y que prohíben que las compañías no estadounidenses utilicen tecnología norteamericana en la fabricación si no cuentan con una licencia.

Which colour would you go for? #HUAWEIMate40 and Pro comes in Black, White, Mystic Silver, Yellow & Green. #HUAWEIMate40 Pro+ comes in Ceramic Black & Ceramic White. #LeapFurtherAhead pic.twitter.com/d2IgXtKAsG