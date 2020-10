Vive un calvario para conseguir medicamento en la UMAE 71

Hugo Roberto Román Macías tiene 30 años y es paciente de cáncer testicular en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En los últimos días, el joven ha vivido todo un calvario pues asegura que en esta clínica hay desabasto del medicamento de quimioterapia llamado Bleomicina, administrado por vía intravenosa y que detiene o desacelera el crecimiento de las células cancerígenas en el cuerpo.

Dice que le detectaron la enfermedad en agosto de este año y que después de atenderse externamente, fue tratado en la UMAE donde le informaron que debido a que el cáncer fue detectado a tiempo solo se tendría que someter a un ciclo de quimioterapias para después pasar a una etapa de vigilancia. La primera sesión comenzó la semana pasada.

"Tuve la experiencia de que en el primero y segundo día me tenían que aplicar un medicamento llamado Bleomicina pero se me informa que está escaso. El médico me dijo que tenían que aplicármelo en el primer y segundo día pero me informan hasta el segundo día y es cuando trato de conseguirlo externamente, investigué por todos lados, en Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis, por muchos lados y había desabasto", señaló.

Después de una intensa búsqueda, Hugo y su esposa Paulina Villasana, finalmente tuvieron la fortuna de conseguir dos cajas de Bleomicina en una farmacia especializada de esta región Lagunera. El medicamento lo surtieron en recientes días con una tarjeta de crédito y el costo total fue de 6,500 pesos lo que impactó negativamente en su economía, sobre todo por la crisis que se vive en la actualidad con motivo de la pandemia por el COVID-19.

"Las tenían desde Estados Unidos y pues las compramos de último momento, tarjeteando, batallando pero se consiguieron para tenerlas en el último día que se me podía aplicar ese medicamento. La compramos externamente pero pues la debemos, tomando en cuenta las aportaciones que hacemos al Seguro Social para el derecho a la salud y al medicamento, queremos pedir que nos reembolsen ese dinero porque es un proceso largo de esto del cáncer y no andamos como que muy holgados económicamente", expresó.

Hugo manifestó su preocupación debido a que le hacen falta otras cuatro cajas de este medicamento que deben ser aplicadas mañana 23 de octubre y el próximo viernes 30 de este mismo mes. El hecho de que la Bleomicina siguiera agotada en esta institución de salud pública representaría un gasto total de casi 20 mil pesos para él, su esposa y el resto de su familia, de ahí que hacen un llamado enérgico al instituto para resolver esta problemática.

"Está de por medio la salud, a lo mejor tienes un buen pronóstico pero el desabasto de medicamento se vuelve un problema porque no encuentras por ningún lado. Hacer un llamado a todas las dependencias, al gobierno para que surta el medicamento, uno ve muchos casos a lo mejor de pacientes en estado todavía más crítico, lo mío apenas empieza, hacer ese llamado a tener el derecho a la salud y al medicamento que nos corresponde, estamos aportando al Seguro Social como trabajadores", concluyó.