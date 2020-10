Protestan en el Hospital General de Torreón para exigir mejores condiciones

Trabajadores sindicalizados y de contratos eventuales del Hospital General de Torreón protestaron para exigir a la Secretaría de Salud de Coahuila mejores condiciones laborales para hacer frente a la pandemia por el COVID-19, sobre todo por el número de contagios que se han registrado entre el personal de salud así como una defunción registrada en recientes días.

Carlos Hugo Pérez Calderón, miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, dijo ayer a través de un pliego petitorio, que piden la remoción del cargo de la jefa de enfermeras Ana Mireya Martínez Enríquez por un supuesto mal manejo en la planeación de los recursos humanos a su cargo, el cual crea un clima de inestabilidad laboral.

De igual forma, solicitan la extensión de la licencia a grupos vulnerables a contraer el virus SARS-CoV-2 y promulgar oficialmente por medio de un documento el segundo periodo de vacaciones al personal de contrato.

También exigen la revisión del Contrato Colectivo de Trabajadores eventuales por parte del Sindicato con el fin de comprobar o no las condiciones en las que laboran, analizando el seguro de vida, vacaciones y riesgos, etcétera.

Los trabajadores que se reunieron al interior del auditorio con pancartas de inconformidad, exigen también prestación de alto riesgo y bono COVID a empleados sindicalizados de las ramas médica, paramédicos y administrativa que se encuentren prestando sus servicios.

La dotación de uniformes a personal de contrato y sindicalizado y la contestación de personal de médicos y paramédicos para subsanar la falta de personal mientras regresan las y los compañeros ausentes y para que puedan salir de vacaciones empleados que tienen hasta un año sin dicha prestación por el COVID, fueron otras de les peticiones.

El bono COVID también se pidió para el personal que mantiene contratos eventuales.

Amelia, enfermera de jornada acumulada con contrato eventual, dijo que desde que empezó la pandemia no ha dejado de trabajar y que al igual que muchos de sus compañeros no ha recibido el bono COVID.

"Y en la dotación de uniformes nos dan las sobras, yo creo que nosotros no somos sobras, damos un trabajo de calidad y así queremos que nos tomen en cuenta", apuntó.

Señaló que no cuentan con un seguro de vida. "Sabemos que lo tenemos que pagar pero no le hace, queremos contar con uno para si lamentablemente nos llega a pasar algo, pues que nuestros hijos y nuestras familias no se queden desamparados".

El pliego petitorio se entregó al director del Hospital General de Torreón, José Luis Cortés Vargas, quien se comprometió a abordar estas inquietudes con el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez.

Mientras les dan una respuesta, el personal inconforme dijo que continuará trabajando protesta. Cabe señalar que la manifestación se hizo en el auditorio de la clínica y acudieron solo representantes de diversas áreas del nosocomio con el fin de atender las medidas sanitarias como la sana distancia.