Alcaldesa de Gómez Palacio pide a la población evitar bares y restaurantes

Desde el ejido Bucareli, en Gómez Palacio, la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, hizo un llamado a los dueños de bares y restaurantes, así como a la sociedad en general, para actuar con responsabilidad ante el aumento de contagios y decesos por COVID-19 y cerrar filas para ayudar a combatir esta pandemia. Pidió apoyar al sector salud no exponiéndose en estos lugares para así disminuir el riesgo de contagiarse.

"Hemos encontrado gran irresponsabilidad en los bares, en muchos bares, en donde nuestro personal ya es insuficiente para estar vigilándolos. Hoy pedimos su colaboración, a la sociedad en general, a que no vayan a los lugares donde hay aglutinamientos", pidió Vitela.

Aprovechó para enviar un mensaje a la población durante uno de sus recorridos para cerrar filas en Gómez Palacio y así ayudar a combatir esta pandemia pues consideró que es muy importante que la ciudadanía tome conciencia y ayude al personal del sector salud que cada día arriesga y da su vida por la del resto de la población.

"Y que tristemente nos ven con gran irresponsabilidad las acciones que tenemos al exterior. Hoy queremos invitarlos a que busquemos no ir a lugares públicos y que si bien la necesidad nos obliga a comprar víveres, no nos obliga a ir a un bar, no nos obliga ir un deportivo, no nos obliga ir a un restaurante. Estos lugares son de alto riesgo de contagio, ayudemos a evitarlos y logremos en esta semana bajar los contagios por la seguridad de todos", dijo la alcaldesa.

Mencionó que todos los servidores públicos han sido ya testigos de amontonamientos en bares.

"En donde vemos que no hacen caso a las medidas de seguridad, estamos nosotros con nuestro personal que es insuficiente supervisando los espacios físicos para guardar la distancia pero no lo logramos porque saliendo de los lugares los vuelven a aglutinar y es responsabilidad de cada quien", insistió la alcaldesa.

Destacó que en otros países ya están fincando responsabilidades a la gente que anda en estos lugares y que finalmente no le aporta nada al sector salud.

"Pedirle a la sociedad responsabilidad, pedirle a los dueños de estos lugares responsabilidad, hemos trabajado con empresas y organismos como Canacintra donde han mostrado gran responsabilidad en algunos restaurantes pero también hemos encontrado gran irresponsabilidad en los bares, en muchos bares", dijo la presidenta municipal.