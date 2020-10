Cancelarán ingreso a los cementerios de La Laguna

Ante el repunte de casos de COVID-19 que se ha registrado en la región Laguna, el secretario del Trabajo en Coahuila, Román Alberto Cepeda, calificó como "prácticamente un hecho" la posibilidad de dar marcha atrás al permiso de ingresar a los cementerios durante las celebraciones del Día de Muertos.

Durante la mañana de ayer miércoles, el funcionario señaló que luego de valoraciones técnicas con los temas operativo y sanitario, tanto de parte del Estado como del Municipio, se ha determinado que existe un riesgo potencial de contagios con la aglomeración de personas en panteones por la celebración del Día de Muertos, así como con otras celebraciones como las reliquias a San Judas Tadeo y hasta el Halloween.

"Hay que evitar la movilidad, sí, de carácter social, arriba del 97 o 98 por ciento de los contagios en los trabajadores no son atribuibles a la movilidad laboral, eso nos dice que tiene que ver (contagio) con las actividades de carácter social, entonces es importante, hay que evitar la movilidad, sí, la que no es indispensable, la que no es necesaria… Vamos a tomar la determinación, es muy seguro que vamos a tomar decisiones en cuanto a los panteones, ya se había tomado una decisión hace una semana, habrán de recordar la vigésima sexta reunión del Subcomité, donde se habían hecho protocolos, pero yo creo que esto lo va a mover y es muy seguro que vayamos a tomar una decisión muy diferente a la que se tomó", apuntó.

Entrevistado por El Siglo de Torreón luego de una reunión con el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; y el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal; el propio Cepeda adelantó que "prácticamente es un hecho, lo más seguro es que no vayamos a permitir el acceso del 31 de octubre al 2 de noviembre, ya lo veremos mañana (jueves), pero la determinación va en ese sentido".

El secretario del Trabajo indicó que más allá de las cifras de contagios y el repunte que se está reportando desde la Secretaría de Salud, se debe valorar la determinación de las autoridades por no dar marcha atrás en la reactivación económica de toda la entidad. Recordó que cuando se ordenó la primera etapa de reapertura las cifras de hospitalización eran "similares" a las que se tienen actualmente, por lo que el control de la pandemia en las próximas semanas dependerá principalmente de una estrategia de inspección y vigilancia, no así de restricción o regreso al confinamiento total.

También el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, indicó que "es probable que tengamos que cancelar las visitas a los panteones" y llamó a la población para que todas las actividades sociales se hagan "adecuadamente", para evitar que las autoridades clausuren y apliquen multas, situaciones que se hacen solamente en caso de violaciones flagrantes a los protocolos o que pongan en riesgo sanitario grave a la ciudadanía.

"Si ya sabemos que no podemos andarnos abrazando, ni besando, pues yo les pido que cuando hagan algún evento, cuando se reúnan con amigos, familiares, pues entendamos que no podemos andarnos abrazando, ni saludando, ni besando", aseveró.

Sin celebraciones

