Habilitan Academia de la Policía de Torreón para atender pacientes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, adelantó que ante el aumento de contagios de COVID-19 que vive la Comarca Lagunera, habilitarán las instalaciones de la Academia de la Policía de Torreón como área de atención auxiliar a pacientes.

Señaló que se trata de una medida en la que buscan desahogar la demanda de camas que se tiene en hospitales, en el marco del rebrote que registra México y en el mundo.

"Sí, efectivamente nos han pedido un espacio y vamos a habilitar lo que es la Academia de Policía, para que pueda ser un espacio previo para aquellas personas que requieren hospitalizarse o para aquellas personas que habiendo recibido un tratamiento puedan estar todavía bajo vigilancia, pero ya no con la urgencia o la necesidad de estar en un hospital".

El alcalde de Torreón, afirmó que la capacidad de atención podría ser de entre 30 y 50 pacientes, acciones coordinadas desde la Secretaría de Salud de Coahuila y con todo el apoyo del municipio.

Ante el aumento en los contagios del COVID-19 lanzó un llamado a la población para que se tome la prevención sanitaria con "responsabilidad", evitando las reuniones sociales y aglomeraciones en todos los puntos, más allá de las restricciones que pueda imponer la autoridad correspondiente.

"Si la gente no hace a los llamados de la autoridad, pues tenemos que ser serios, no se trata de volver a cerrar las actividades económicas porque la gente no lo aguanta, pero sí cuidarnos, o sea, cuando alguien tenga ya algún festejo, alguna boda, unos XV años, pues tendrá que pedir autorización para respetar los protocolos", sentenció el alcalde.

Solamente ayer miércoles la Secretaría de Salud de Coahuila reportó que Torreón contaba con 84 nuevos casos, además seguía a la cabeza de hospitalizaciones por COVID-19 en la entidad con 210 pacientes. Torreón lidera, junto con Saltillo, como los municipios con más casos activos en Coahuila, al tener respectivamente 503 y 493 contagios.

