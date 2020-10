Vandalizan Plazuela Juárez en Ciudad Lerdo

Hace más de una semana desapareció una de las láminas decorativas que se ubicaba a los pies del monumento a Benito Juárez, en la que lucía la leyenda "Lerdo de Postal", las cuales fueron diseñadas y colocadas por la pasada Administración municipal.

Ante la ausencia, quedaron al descubierto algunos cableados así como una zanja que representa un riesgo para los visitantes a este espacio público.

De acuerdo con Javier Urruticoechea Ortiz, director de Servicios Públicos, el robo de se dio hace aproximadamente 10 días. Cabe señalar que a escasos metros, se encuentra una estructura similar la cual se encuentra intacta.

Este fin de semana aparecieron unas pintas en los alrededores de la zanja que quedó expuesta, restándole buena imagen a este espacio público concurrido sobre todo por los deportistas.

Letras "PREEC" y otras más que no se logran distinguir, son las que aparecieron durante el fin de semana, ya que al realizar un recorrido por el lugar el viernes, estas no se encontraban. De acuerdo con el funcionario municipal, la estructura que fue robada deberá ser repuesta, "se va a tener que mandar hacer", dijo, sin embargo no proporcionó una fecha exacta.

El daño fue expuesto en redes sociales para su atención, sin embargo se mantiene sin cambios.

Aunque no precisó el lugar ni los artículos, Urruticoechea dijo que han sufrido algunos robos en diferentes espacios públicos.