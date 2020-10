Habitantes del fraccionamiento Mayrán de Torreón viven crisis de 'salud e inseguridad'

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tomó conocimiento de lo que vecinos del fraccionamiento Mayrán de Torreón han catalogado como "una crisis de seguridad y salud", debido a la presencia de humedad subterránea en su sector y que ha afectado a sus viviendas desde hace varios años.

Durante la mañana del miércoles, empleados de la CDHEC acudieron a la calle Hotel Elvira del sector, ahí los esperaba un grupo de vecinos afectados y personal del Simas Torreón. Las autoridades ahí fueron informadas sobre la problemática que viven desde hace años, en la cual ven dañadas sus paredes, pisos y columnas debido a la presencia de humedad, la cual genera que con el paso de los años vaya desmoronando sus fincas y genere riesgos de colapso, aunado a la acumulación de hongos y malos olores en el interior de cuartos, cocinas, baños y cocheras.

"Estamos desesperados, hemos hecho todo lo posible por llamar la atención de las autoridades y nada resulta, fuimos ya con Simas, con Protección Civil, con Atención Ciudadana, con todos y nadie nos da una respuesta, hay solamente tres explicaciones: hay mantos acuíferos brotando, drenajes rotos del Simas o se está filtrando agua tratada de Montebello", reclamó Mauro Rodríguez, habitante de la zona.

El propio vecino explicó que anteriormente los propios colonos tomaron muestras del agua que brota del suelo y las llevaron a un laboratorio particular para su análisis, mismos que arrojaron que se correspondía a líquido tratado. La documentación fue llevada posteriormente al Simas Torreón pero no fue recibida al no tratarse de un laboratorio certificado por el organismo.

Ante ello, durante ayer miércoles y con la presencia de la CDHEC, el Simas Torreón y los vecinos tomaron muestras nuevamente del agua subterránea. Ambas muestras serán analizadas y comparadas para conocer el origen de la humedad, así como posibles soluciones que podrían brindar las autoridades municipales.

Los resultados serán dados a conocer de parte del Simas Torreón y de los mismos vecinos en los próximos días, de ello se informará mediante acta oficial a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, misma que podría emitir un dictamen contra las autoridades en caso de notar alguna omisión o falla de parte del organismo municipal, o bien, de cualquier tercero responsable.