José Ron acusa a medios de 'desinformar'

El actor José Ron, fue uno de los invitados a la boda de Armando Torrea, la cual supuestamente contó con 300 asistentes, de los cuales 100 se contagiaron de COVID-19, de acuerdo con la Secretaria de Salud de Baja California.

Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del estado, comentó a la prensa nacional que esta celebración, misma que tuvo lugar en un domicilio particular de Mexicali, no contó con medidas sanitarias y se hizo sin autorización de las autoridades.

José Ron charló con Javier Poza para Radio Fórmula. En la entrevista acusó a varios medios de comunicación de "desinformar" sobre la boda y confirmó que sí acudió al enlace nupcial ocurrido el pasado 3 de octubre. El actor de novelas como Te doy la vida y Rubí, comentó a Javier que es falso que hayan sido 300 invitados y sostuvo que la gente sí traía cubrebocas y que sí había gel antibacterial.

"Me parece un poquito delicado. He visto que hasta López-Dóriga, Denise, muchos programas de comunicación sacan la nota y yo creo que deberían preguntarse, antes de sacarla, si les consta esa información. […] Sí, es muy lamentable todo lo que se está diciendo cuando no es cierto. La boda tuvo protocolos de seguridad", señaló el actor.

José Ron agregó que tanto él como sus amigos han visto varias publicaciones que consideró están fuera de lugar. El artista informó que sí existían máquinas "sanitizantes" en el lugar.

Por otro lado, José Ron informó que se encuentra enfocado en uno de sus sueños, que es la música, pues el actor también forma parte de una banda musical, en la que él toca la batería, que próximamente lanzará una colección de covers.