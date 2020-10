Película Nuevo orden llega a cines de La Laguna

La nueva película de Michel Franco, Nuevo orden, está dando mucho de que hablar para bien y mal.

El filme, que hoy llega a los cines de la Comarca Lagunera, ha sido elogiado por los críticos; tan es así que obtuvo el León de Plata en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, sin embargo, en redes sociales ha generado polémica, ya que cientos de internautas consideran la trama racista y clasista por mostrar una reunión de personas ricas irrumpida por asaltantes de clase baja.

Entre dichos positivos y negativos, Nuevo orden arriba a La Laguna con la consigna de atraer más personas a las salas, ya que debido a la pandemia y ante el incremento de casos de COVID-19, los complejos no han logrado despuntar ni siquiera con Tenet o El club de los idealistas.

Franco no maneja redes sociales, se ha enterado de los comentarios negativos de algunas personas por sus amigos y, como era de esperarse, habló del tema en una entrevista con medios nacionales.

"La manera en que se discuten las cosas y explotan en ese mundo digital no me interesa tanto, para ser honesto; el tráiler no refleja lo que es la película, donde tratamos varios temas, lo que digo es que la vean y esto no se quede solamente en un chisme de redes", externó. Michel informó que la idea de la película nació hace cinco años con el fin de denunciar la desigualdad y la corrupción que podría generar un estallido social no solo en México sino en otras naciones como Francia o Chile.

"Siempre me imaginé una distopía en el futuro cercano sin ser México, escribí el guion sin ponerle etiquetas. El guion estaba listo hace tres años y cuando empezaron a haber cambios en la política me preguntaban si la iba a hacer y decía que sí porque atiende temas como la disparidad social que me preocupa mucho", sostuvo.

En Nuevo orden, una fastuosa boda de alta alcurnia se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de Estado. Visto a través de los ojos de una joven prometida y de los sirvientes que trabajan para su pudiente familia, el largometraje sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo.

De igual manera, los cinéfilos verán a una mujer que espera una cirugía importante en un hospital, pero es retirada de la misma al llegar un grupo de manifestantes gravemente heridos. El lugar entra en caos como el resto de la Ciudad de México.

Diego Boneta, Naian González Norvind, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek Bernal, Eligio Meléndez, Javier Sepúlveda, Sebastián Silveti, Roberto Medina, Gustavo Sánchez Parra, Lisa Owen y Patricia Bernal integran el elenco de la cinta, que requirió de 3 mil extras.

Mientras se dirigía a su hogar, procedente del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Fernando Cuautle ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón hace unas semanas en la que contó que Nuevo orden es un drama distópico cargado de crítica social que además muestra el cambio de un sistema político a uno nuevo que supuestamente es más revolucionario, pero todo indica que ocurrirá lo contrario.

"Michelle plantea una guerra de clases sociales, donde la clase baja quiere tomar las armas. Es una pesadilla, no estamos diciendo que está sucediendo, no queremos que pase, quiero aclarar eso. En verdad que ha sido bien interesante entrar a este tipo de historias porque es un tema social muy poderoso que se tiene que hablar y narrar de la mejor manera", sostuvo Cuautle.

El actor manifestó que su personaje es un joven que trabaja en un hogar de clase alta. Se verá obligado a salir de su zona de confort debido a varios acontecimientos.

"'Cristian' es un empleado doméstico dentro de esta familia de clase alta, yo trabajo en esa casa con mi mamá, 'Marta' (Mónica del Carmen). La hija de esta familia, 'Marian' (Naian González Norvind), se va a casar, pero justo el día que lo hará sucede algo que provocará que ella y yo tengamos que dejar la burbuja en la que estábamos".

El actor Diego Boneta encarna a "Daniel", un joven de clase alta. En declaraciones a la agencia AP, Diego comentó que espera que el filme genere conciencia y charlas productivas.

"Tenemos que empezar por el hecho de que esto es una película. Lo que nos gustaría es que generara un diálogo y que primero viéramos cuáles son las causas de la polarización y qué es lo que puede llegar a pasar tanto en México como a un nivel global, y generar un diálogo y poder empatizar el uno con el otro".

La ficción no se aleja tanto de la realidad en el filme; el público verá escenas de violencia muy similares a las que han ocurrido en México en los últimos años.

En Nuevo orden las autoridades tampoco quedarán muy bien paradas, ya que se mostrarán represoras y corruptas.

"No sé si sea una crítica a las instituciones. Para mí es muy importante recalcar que esta es una película donde no hay buenos ni malos, esto no es blanco y negro. Esta película va a demostrar esos grises y esos matices, porque al final de cuentas nadie gana", comentó Boneta.