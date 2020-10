Instalan en Gómez Palacio el Consejo Ciudadano Contra la Corrupción

Se declaró formalmente instalado el Consejo Ciudadano Contra la Corrupción (4C) en Gómez Palacio, que será un vínculo directo entre la ciudadanía y la administración pública municipal, mismo que servirá para que el ciudadano de manera directa pueda hacer llegar las quejas, inquietudes o demandas contra cualquier servidor público.

"La principal responsabilidad del Consejo es contra la corrupción y una de sus principales tareas es estar atento a las demandas ciudadanas respecto a la actuación de las y los funcionarios públicos municipales y su desempeño, por ello la agenda la va a marcar la ciudadanía", dijo Rigoberto Flores Ochoa, presidente del Consejo.

Fue la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, quien este miércoles presidió de manera virtual la ceremonia de toma de protesta de los integrantes de este Consejo único en su clase con el que Gómez Palacio cumple con el Sistema Nacional Anticorrupción siendo además el único Municipio en el norte del país en hacerlo.

El consejo se dividirá en comisiones para atender los diversos asuntos de los ciudadanos en diferentes ámbitos de la administración.

"Tenemos la facultad legal para solicitar toda la información que sea necesaria de cualquier área de la Administración para que la ciudadanía tenga certeza de que sus impuestos están trabajando de manera correcta", dijo Flores Ochoa, quien no obstante enfatizó: "No somos comparsas ni verdugos de nadie y no venimos con ese ánimo. Nuestro compromiso es con la neutralidad y principalmente con los ciudadanos".

Mencionó que se trabaja ya en la habilitación de vías de comunicación directa con la ciudadanía, por lo pronto ya está lista una cuenta de correo electrónico que es: [email protected]

En los próximos días se habilitará una cuenta en Facebook y un dominio en Internet.

Dijo que además de quejas también podrán recibir propuestas de los ciudadanos respecto a cómo mejorar ciertos trámites o servicios.

"Hacemos un exhorto a los otros municipios para que hagan lo mismo ya que esto no es una cuestión de buena voluntad, es excelente que exista una buena disposición en este caso del gobierno municipal, pero tenemos que enfatizar que ya es una obligación contenida en el Sistema Nacional Anticorrupción que marca la obligatoriedad de los municipios de tener instancias municipales llámese consejo, instituto, como le quieran decir pero que sea una instancia anticorrupción y en todo el norte del país no hay ninguno además de Gómez Palacio, que es el primer municipio en contar con ello y que deberían de tenerlo los otros municipios también", dijo Flores.

Mencionó que a la mayoría de los presidentes municipales no les gusta estar en una vitrina "porque el consejo tiene facultades y los funcionarios están obligados a dar respuesta a más tardar en 10 días de cualquier señalamiento, por eso no le quieren entrar al toro", acotó.

El consejo además es integrado por el síndico municipal, Omar Castañeda como secretario técnico; Como secretario de actas, el secretario del ayuntamiento Zuriel Rosas Correa; Como comisaria la contralora municipal, Anabel Rangel Rocha.

Como representantes de instituciones académicas en el mismo Consejo quedan como integrantes; Hugo César Dávila Martínez, catedrático en Derecho de la UAD; Luis Arturo Dávila de León, propulsor de la educación y rector de la Universidad La Salle; Aidé Guadalupe Ulloa de León, quien fue coordinadora Estatal de planteles de educación media superior en Coahuila.

También forman parte de este consejo: Juan Carlos Baca García, licenciado en Derecho, asesor jurídico de empresas y fundador del Jurisconsulto; Jonathan González Ramírez, profesional de la salud enfocado a mejorar la calidad de atención médica; Ignacio Iván Ceniceros Armendáriz, maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México; Alejandra Ceniceros Chairez, presidenta de Casa de restauración El Arca; Patricia Cabello Guerrero, consejera de Coparmex, y; Patricia Corro López, presidenta de Canacintra en Gómez Palacio.