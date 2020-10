Critican a elenco de Marvel por defender a Chris Pratt y no a Brie Larson

Actores del Universo Cinematográfico de Marvel fueron criticados en redes sociales luego de que algunos de ellos salieron en defensa del actor Chris Pratt tras señalamientos y no por los ataques hacia la actriz Brie Larson.

Todo ocurrió después de que Pratt decidiera no participar en una campaña de recaudación en apoyo al candidato de los EUA, Joe Biden, en la que algunos miembros del elenco de los Avengers estuvieron presentes.

Tras los comentarios negativos hacia Chris por seguir a políticos republicanos en Instagram y pertenecer a una iglesia homófoba, sus compañeros de reparto en películas como Guardianes de la Galaxia y Avengers, han expresado su apoyo al histrión.

Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Zoe Saldaña y el director James Gunn publicaron mensajes en Twitter e Instagram para defender a Pratt.

“Todos ustedes, Chris Pratt es un hombre bueno. Lo conozco personalmente, y en lugar de lanzar calumnias, miren cómo vive su vida. Él simplemente no es abiertamente político. Esta es una distracción. Mantengamos nuestros ojos en el premio, amigos. Estamos tan cerca ahora (en referencia a la elección presidencial)., escribió Ruffalo.

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020

Por otro lado, a través de Instagram, Robert subió una fotografía detrás de cámaras junto a Chris sentenciando que le lancen piedras a su "hermano", a quien calificó de un verdadero cristiano que vive bajo principios y nunca ha demostrado nada más que una actitud positiva y gratitud.

"Y él se acaba de casar con una familia que hace espacio para el discurso civil e insiste en servir con el más alto valor", compartió e invitó a quienes tuvieran conflictos con él a cerrar sus cuentas y trabajar en sus propios defectos.

Sin embargo, internautas que rechazan a Chris, quien interpretó a “Star Lord” en la saga de Guardianes de la galaxia y Avengers, criticaron la respuesta de Ruffalo, Downey y de los demás actores de Marvel y cuestionaron que cuando compañeras de pantalla como Brie Larson (“Capitana Marvel”) fueron atacadas al grado que tuvieron que cerrar sus cuentas por el acoso que sufrieron en redes, ellos nunca dijeran nada.

Larson no la tuvo fácil cuando fue elegida para protagonizar "Capitana Marvel", pues muchas personas la acosaron, insultaron y hasta amenazaron. Además, fue víctima de numerosas campañas de boicot.

Where was this energy when Brie Larson was massively harassed for months just for advocating for diversity in the industry? And they all knew about it. Suddenly Chris Pratt gets some criticism and they all come to his defense? The bar is hell. pic.twitter.com/4mmlfxFkig — (@itsjustanx) October 20, 2020

Brie Larson was attacked for months and months by millions of men. Death threats, constant harassment, and sexism were thrown at her for every move she did... to the point where I thought she would quit marvel. But Mark ruffalo speaks up when maga Chris Pratt gets some criticism — . (@spaceedaddy) October 20, 2020

robert downey jr y mark ruffalo defendiendo a chris pratt por estar a favor de trump y cuando atacaban a brie larson por básicamente ser mujer no salieron a decir NADA se viene el fin de marvel gente pic.twitter.com/izZcn7wZsl — viren (@vireniss) October 20, 2020

so mark ruffalo, rdj, james gunn etc didn’t defend brie larson who’s suffered constant sexism & harassment since she was cast but IMMEDIATELY defend chris pratt for being called a maga homophobe? pic.twitter.com/H2AThblTHM — zach (@civiIswar) October 21, 2020

estamos hablando de un señor que está metido en una iglesia anti lgtb que apoya las terapias de conversión y que ha defendido la caza como ocio como "una forma de estar más cerca de dios" https://t.co/KTXmNZC266 — cristina karnstein ‍♀️ (@sgaywalker) October 21, 2020

Brie Larson: *sufre acoso, amenazas, insultos misóginos y una brutal campaña de boicot por ser Capitana Marvel y abogar por la diversidad* Los de Marvel: Chris Pratt: *pierde en un meme y lo critican por ir a una iglesia anti-LGBTQ* Los de Marvel: pic.twitter.com/Y1pb5VYzr5 — Pedro J. García (@fuertecito) October 21, 2020